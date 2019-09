Partidos de hoy domingo 29 de septiembre de 2019: conoce todos los equipos que juegan por esta fecha

Partidos de HOY, domingo 29 de septiembre de 2019 | Fútbol EN VIVO ONLINE | Los equipos de las ligas de México, Perú, Colombia, Uruguay, Ecuador, España, Argentina, entre otras se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar la clasificación a la próxima etapa. La transmisión del partido por Internet podrás seguirla minuto a minuto en La República Deportes.

Partidos de hoy por liga de fútbol | domingo 29 de septiembre de 2019

Partidos de hoy: Liga MX 2019

12:00 Pumas UNAM vs Santos Laguna

17:00 Atlético San Luis vs Tijuana

19:00 Veracruz vs Toluca

Partidos de hoy: Liga 1 Movistar

11:30 Deportivo Municipal vs Academia Cantolao

16:00 Universitario vs Alianza Lima

Partidos de hoy: Superliga Argentina

9:00 Banfield vs San Lorenzo

11:15 Huracán vs Atlético Tucumán

13:30 Vélez Sarsfield vs Defensa y Justicia

15:45 Rosario Central vs Racing Club

18:00 Independiente vs Talleres Córdoba

Partidos de hoy: La Liga

5:00 Espanyol vs Real Valladolid

7:00 Eibar vs Celta de Vigo

9:00 Deportivo Alavés vs Mallorca

11:30 Levante vs Osasuna

14:00 Sevilla vs Real Sociedad

Partidos de hoy: Premier League

10:30 Leicester City vs Newcastle United

Partidos de hoy: Serie A de Italia

5:30 Napoli vs Brescia

8:00 Lazio vs Genoa

8:00 Lecce vs Roma

8:00 Udinese vs Bologna

11:00 Cagliari vs Hellas Verona

13:45 Milan vs Fiorentina

Partidos de hoy: Bundesliga

8:30 Fortuna Düsseldorf vs Freiburg

11:00 Köln vs Hertha BSC

Partidos de hoy domingo 29 de septiembre de 2019

8:00 Strasbourg vs Montpellier

10:00 Nîmes vs Saint-Étienne

14:00 Olympique Marseille vs Rennes

10:00 Santa Clara vs Gil Vicente

10:00 Vitória Guimarães vs Paços de Ferreira

12:00 Portimonense vs Sporting Braga

14:00 Rio Ave vs Porto

9:00 Corinthians vs Vasco da Gama

14:00 Internacional vs Palmeiras

14:00 Santos vs CSA

14:00 Fluminense vs Grêmio

17:00 Atlético Mineiro vs Ceará

17:00 Atlético PR vs Chapecoense

13:00 Audax Italiano vs Colo-Colo

15:30 Cobresal vs Huachipato

18:00 O’Higgins vs Unión La Calera

15:15 Unión Magdalena vs Junior

17:00 La Equidad vs América de Cali

19:30 Atlético Nacional vs Deportes Tolima

12:00 El Nacional vs América de Quito

14:15 Delfin vs Técnico Universitario

16:30 Emelec vs Olmedo

15:00 Mineros de Guayana vs Monagas

15:00 Atlético Venezuela vs Caracas

15:00 Deportivo La Guaira vs Deportivo Táchira

15:00 Llaneros de Guanare vs Zamora

15:00 Deportivo Lara vs Metropolitanos

5:15 RKC Waalwijk vs Vitesse

7:30 PEC Zwolle vs PSV

7:30 Utrecht vs Willem II

9:45 AZ vs Heracles

9:45 Feyenoord vs Twente

7:30 Anderlecht vs Waasland-Beveren

11:00 Standard Liège vs Sporting Charleroi

13:00 KV Oostende vs Antwerp

16:00 Chicago Fire vs Toronto FC

16:00 Cincinnati vs Orlando City SC

16:00 Columbus Crew vs Philadelphia Union

16:00 Montreal Impact vs Atlanta United

16:00 New England vs New York City

16:00 New York RB vs DC United

18:30 Colorado Rapids vs Dallas

18:30 Sporting KC vs Portland Timbers

18:30 LA Galaxy vs Vancouver Whitecaps

18:30 Minnesota United vs Los Angeles FC

18:30 Real Salt Lake vs Houston Dynamo

18:30 SJ Earthquakes vs Seattle Sounders FC

10:00 Sky Blue vs Orlando Pride

13:00 Reign FC vs Portland Thorns

Canales de transmisión para ver los partidos de hoy domingo 29 de septiembre de 2019

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy domingo 29 de septiembre de 2019, entonces deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.

Fox Sports

Fox Sports 2

Fox Sports 3

Fox Play

ESPN

ESPN 2

ESPN 3

ESPN Play

TUDN

Televisa Deportes

Canal 5

Univisión

Canal de las estrellas

TV Azteca

Gol Perú

Latina

Movistar Deportes

TyC Sports

TV Pública

DirecTV

Chilevisión

TVN

CDF

Caracol Televisión

beIN Sports