Yuliana Bolívar: Peruana de corazón

Por: Nicole Calderón Valdivia

En el 2016 tuvo que decirle adiós a su país natal para emprender un destino lleno de aventuras, pero sobre todo cargado de sacrificios. Yuliana Bolívar salió de la tierra que la vio nacer con una maleta cargada de emociones y con la esperanza de iniciar de cero en un país que más tarde se volvería su segundo hogar.

“Yo siempre he pensado que el hogar no es el lugar, sino las personas. Me fue muy difícil salir de Venezuela porque allá dejé a mi familia, pero sabía que tenía un futuro mejor aquí”, refiere la judoka que por mucho tiempo caminó por la sombra y que salió a la luz por mérito propio en el deporte que le apasiona.

Yuliana Vanessa Bolívar Gonzales es una deportista de origen venezolano, pero de espíritu peruano, que compitió en los Juegos Panamericanos Lima 2019 representando al Perú y dándole al país una gran alegría. La judoka nacionalizada peruana logró hacerse de la medalla de bronce en la categoría +78 kg, regalándole una satisfacción a nuestro país. Yuliana aún cierra los ojos y recuerda el momento en el que le colgaron la presea ante el aliento de los que se convirtieron en su familia.

“Fue un honor para mí, me sentí muy feliz de haber podido participar en los Juegos Panamericanos. Sentía que tenía una responsabilidad bien grande porque llevaba a mi espalda el nombre de mi nuevo país, tenía que hacerle honor a su nombre”, cuenta la deportista, mientras estira para empezar a entrenar. Y es que, aun dando entrevistas, no descuida su preparación. Cree que le falta mucho para alcanzar sus sueños, por ello es que no para.

Nuestra medallista en Lima 2019 tiene mucho que contar, sin embargo, sus acciones hablan por ella. Yuliana practica desde muy pequeña el judo, un deporte rudo que, como en su vida, le ha enseñado a ser y hacerse fuerte ante los golpes que recibe dentro y fuera de las canchas. “Esta es una historia que recién comienza, y, gracias a Dios, comenzó bien”, dice cuando habla de su paso por los Juegos Panamericanos, en donde con sangre venezolana, hizo vibrar a todo un país al llevarse la presea número 38 en el medallero peruano.

“Yo amo a Venezuela, pero también amo a mi nuevo país, porque, en un momento muy vulnerable de mi vida, Perú me acogió como una peruana más. No tengo palabras para expresar lo agradecida que estoy”, agrega, pues ella es una de las millones de personas que han tenido que dejar su país natal por la crisis económica.

Por ahora, la deportista viene entrenando arduamente para sumar puntos que le ayuden a clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, su siguiente meta. “Nada es imposible, al inicio creía que no llegaría a participar en los Juegos Panamericanos por la demora de mis papeles, pero, con esfuerzo y el empuje de personas muy buenas, lo pude lograr. Ahora siento que Tokio no está tan lejos. Llegaré”. Optimista y llena de energía, Yuliana promete seguir dejando en alto la Bicolor a nivel mundial.

La historia de Yuliana con nuestro país

A sus 29 años, Yuliana recuerda que 17 años atrás vino a Lima para competir internacionalmente. Otro lazo con nuestro país fue que su padre era presidente de una liga de fútbol amateur peruana en Venezuela.

Bolívar es técnico superior en Fisioterapia. “Allá es como una carrera universitaria”, cuenta mientras se prepara para competir en torneos en Brasilia, Abu Dabi​ en Emiratos Árabes, Australia y Osaka en Japón.