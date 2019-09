Barcelona vs. Borussia Dortmund EN VIVO: fecha horario y canales de la fase de grupos de la Champions League

Barcelona cara a cara ante Borussia Dortmund EN VIVO desde el Estadio Signal Iduna (EN DIRECTO ONLINE por ESPN y FOX Sports) a las 2:00 p. m. según el horario peruano) en la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del partido vía La República Deportes.

El Barcelona inicia el martes en Dortmund ante el Borussia el reto de levantar una nueva Liga de Campeones, un trofeo continental que se le resiste desde 2015 y que el capitán Lionel Messi vuelve a tener en el punto de mira.

“Obviamente me encantaría ganar la Champions porque hace mucho tiempo que no se gana y creo que debemos volver a ganar la Champions como club, y a nivel personal me encantaría ganar otra”, advertía Messi en una entrevista con el diario Sport.

Messi, que todavía no ha debutado con su equipo, recibió este lunes el alta médica de su lesión muscular en el gemelo derecho y podría tener sus primeros minutos el martes en Alemania.

El astro argentino completó su primer entrenamiento con el grupo el domingo y repitió este lunes, pero aún está por ver qué decidirá su técnico Ernesto Valverde respecto a su alineación.

“Lo decidiremos mañana (si juega)”, afirmó el técnico azulgrana este lunes en la rueda de prensa previa al encuentro, antes de añadir que “hace unos días no lo teníamos muy claro, pero los últimos entrenamientos los está acabando bien y quitándose de la cabeza los dolores”.

El que parece seguro en Alemania es el artillero uruguayo Luis Suárez, que no pudo tener un mejor regreso a la competición tras un mes en el dique seco por una lesión muscular.

El ‘Pistolero’ se enfrenta el martes de nuevo al reto de marcar fuera del Camp Nou en Champions, ya que el uruguayo no ha vuelto a ver puerta en la competición continental lejos de casa desde que marcara en septiembre de 2015 contra la Roma.

Una de las incógnitas del encuentro para el Barcelona es si Valverde osará acompañar a Suárez y a Antoine Griezmann con el joven Ansu Fati, la última sensación del Barça, que a sus 16 años ha encandilado a la afición azulgrana.

Barcelona vs. Borussia Dortmund EN VIVO por la Champions League

El Dortmund afronta el partido lleno de moral tras golear 4-0 el sábado al Bayern Leverkusen.

“El partido del sábado nos ha dado confianza”, aseguró este lunes el capitán del Borussia, Marco Reus, para el que ante el Barcelona habrá que “saber sufrir en defensa y ser valientes en el juego hacia adelante”.

El capitán del equipo alemán es una de las principales bazas ofensivas del equipo alemán junto al español Paco Alcácer, que cuenta sus encuentros por goles.

El exdelantero del Barcelona, Reus y Jadon Sancho han marcado diez de los trece goles anotados por el club en el campeonato alemán

FUENTE AFP

Probables alineaciones del Barcelona vs. Borussia Dortmund EN VIVO por la Champions League:

Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - De Jong, Busquets, Arthur (o Rakitic) - Carles Pérez (o Messi), Luis Suárez, Griezmann.

DT: Ernesto Valverde

Borussia Dortmund: Burki - Achraf Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel, Delaney - Brandt, Reus, Sancho - Alcácer.

DT: Lucien Favre

Barcelona vs. Borussia Dortmund EN VIVO: Canales para ver partido de la Champions League:

En caso que estés interesado por seguir la transmisión del Barcelona vs. Borussia Dortmund EN VIVO por la Champions League, entonces revisa la guía de canales de acuerdo a tu ubicación. En Perú, mira el duelo por las señales de Fox Sports Peru, Fox Sports Cono Sur o FOX Play Sur.

- Argentina: FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

- Bolivia: Fox Sports Cono Sur

- Chile: Fox Sports Cono Sur, Fox Sports 1 Chile, FOX Play Sur

- Colombia: Fox Sports Colombia, FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

- Ecuador: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

- Paraguay: Fox Sports Cono Sur

- Perú: Fox Sports Peru, Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

- España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+

- Estados Unidos: Univision NOW, TUDN en Vivo, UniMás, TUDN USA, B/R Live

- Uruguay: Fox Sports Uruguay, Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Horarios del Barcelona vs. Borussia Dortmund EN VIVO para ver el partido de la Champions League:

Podrás ver el partido de Barcelona vs. Borussia Dortmund por la primera fase de la Champions League EN VIVO por Internet a la hora que será transmitido, según el país en donde estés.

- Perú: 2:00 p.m.

- Ecuador: 2:00 p.m.

- Colombia: 2:00 p.m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington): 2:00 p.m.

- Bolivia: 3:00 p.m.

- Venezuela: 3:00 p.m.

- Paraguay: 3:00 p.m.

- Chile: 4:00 p.m.

- Argentina: 4:00 p.m.

- Uruguay: 4:00 p.m.

- Brasil: 4:00 p.m.

- España: 9:00 p.m.

Barcelona vs. Borussia Dortmund EN VIVO: ¿Dónde ver los partidos de HOY por la Champions League?

Si quieres seguir el Barcelona vs. Borussia Dortmund EN VIVO por Internet, La República Deportes realizará la transmisión del minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen al finalizar el cotejo.