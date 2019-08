Pedro Pablo de Vinatea : “Dejé un mundial por estar en Lima 2019”

Por: Julio Estrada

La relación de Pedro Pablo de Vinatea con el bádminton es un “amor a segunda vista”. Desde los 10 años lo practicaba, pero a los 14, un cáncer de huesos lo dejó sin la pierna derecha frenando su prometedora carrera deportiva. Tuvo que pasar mucho tiempo para que Pedro Pablo se atreviera a tomar la raqueta e iniciar el legado que continúa formando. Él es uno de los 10 parabadmintonistas que desde hoy harán respetar la casa en la Videna. De Vinatea espera subir al podio y cantar el himno nacional celebrando una nueva medalla para el país.

¿Qué tan importante para ti es que los Parapanamericanos se realicen en Lima?

Aparte de dar medallas, estos juegos están para inspirar. Antes de llegar a competir en el más alto nivel, los paradeportistas enfrentamos una situación bastante difícil y el primer paso es atreverse, ese es un mensaje que no aplica solo para nosotros sino para cualquier persona, por eso siempre invito a la gente a que vaya a ver a los paradeportistas. Esta es la competencia más importante de mi carrera por todo lo que significa, dejé de participar en un mundial por estar en Lima 2019.

Siempre se te ve optimista. ¿Cómo haces para mantener el buen ánimo?

Es un entusiasmo propio de mí. Yo tenía un camino, quería ser badmintonista y lo perdí, afortunadamente lo pude retomar como paradeportista. Poder hacer lo que me apasiona es lo que me hace feliz.

¿Cómo ves la participación de la delegación peruana?

La proyección de la delegación es bastante buena, tenemos muchos deportistas jóvenes. A los Juegos Parapanamericanos de Toronto fuimos solo 20 y ahora somos 139, entonces ha habido un enorme crecimiento, yo confío en que va a haber más medallas.

¿Cómo ha sido tu preparación para Lima 2019?

Bastante fuerte, es todo un ciclo. Ya cerca del gran debut la carga es más ligera para evitar lesiones, pero el entrenamiento no ha sido solo preparación física intensa, a veces hasta tres sesiones al día, sino también psicológica. En un evento tan grande como este, la motivación es muy grande pero también podría ser una ola muy fuerte que te puede revolcar, así que parte de la preparación es sentirse bien uno mismo para aguantar la presión.

Eres una de las principales opciones de medalla. ¿Sientes alguna presión por eso?

Hay que aprender a manejar la presión, hace cuatro años yo pasé por un momento parecido a este, sentía cierta presión de la gente y me dejé llevar, lo cual me perjudicó. Eso me ha dado cierta experiencia, ahora estoy más tranquilo, disfrutando este momento, no voy a prometer ninguna medalla, voy a ir partido a partido suelto, con la mochila descargada, listo para dar mi mejor actuación en cada encuentro.

¿Has visto a tus contrincantes?

Conozco a varios de los que van a competir conmigo, algunos me han ganado, con otros he jugado buenos partidos y hay otros que no tienen mucha experiencia. Yo me visualizo siendo campeón, es lo que quiero lograr, pero prefiero ir sin presiones, sin adelantar resultados ni prometer nada.

¿Cuál es el ambiente en la Villa Parapanamericana?

Se vive una buena fiesta, en la villa nos hemos reencontrado varias personas, estamos conociendo gente nueva, compartiendo historias en común. Son una especie de vacaciones del mundo exterior ya que nuestra única responsabilidad es dar lo mejor en las competencias. Esto no significa que no estemos entrenando, los entrenadores están a nuestro lado. En la villa tenemos de todo, es una miniciudad.