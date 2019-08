André Carrillo no votó por Ricardo Gareca para los premios The Best

André Carrillo firmó contrato por cuatro años en el Al Hilal, club que milita en la liga de Arabia Saudita. Esta situación no fue del agrado de Ricardo Gareca. Justamente, el delantero confesó que todavía no ha votado por el técnico en la categoría ‘Mejor entrenador’ en los premios The Best de la FIFA.

“Debo confesar que aún no he votado por Ricardo Gareca porque no he entrado a la página de la FIFA”, indicó André Carrillo a RPP. El jugador de la selección peruana no ha tenido la oportunidad de votar por el técnico argentino en los premios The Best.

“No me sorprende la nominación del profesor Ricardo Gareca. Todos saben el trabajo que hizo con Perú desde que llegó mejoró en todo aspecto y estoy feliz por él porque integra lista junto a grandes técnicos”, señaló André Carrillo.

Selección peruana: ¿Por qué la decisión de André Carrillo no le gustó a Ricardo Gareca?

El entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, confesó que la decisión de André Carrillo no fue del gusto del comando técnico, pues incluso conversaron con él para que encuentre un mejor club.

“Lo habíamos hablado, me dijo que existía esa posibilidad (continuar cuatro años más en Arabia). Se le pidió a él y al representante, por la Selección, que se tomen mejores decisiones. Pensamos que André es un jugador para las mejores ligas”, aseveró el Tigre.