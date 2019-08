Lima 2019: Gladys Tejeda y Christian Pacheco son condecorados en Huancayo

Gladys Tejeda y Christian Pacheco, ganadores de las primeras medallas de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019, fueron homenajeados en Huancayo. Recibieron el Sol Libertario de Junín, la máxima distinción de la región.

Los atletas fueron premiados con 15 000 soles. Previamente, recorrieron la calle Real, una de las principales de la ciudad, y fueron ovacionados por cientos de personas.

“Estoy muy agradecida con toda la gente, los organizadores y las instituciones educativas. Los niños y las niñas son el motivo para seguir adelante, y yo estoy muy contenta de estar aquí y celebrar la medalla de oro”, dijo Gladys Tejeda.

La fondista compartió en Instagram su felicidad por haber compartido gratos momentos con sus seguidores huancaínos.

Agradecimiento de Gladys Tejeda en Instagram.

Por su parte, Christian Pacheco se mostró contento por el recibimiento en su ciudad natal. “Feliz que Huancayo me reciba de esta manera, la verdad no me esperaba esta recepción; este es el avance que estamos dando y a seguir entrenando para hacer quedar bien a Perú”, declaró.

La Municipalidad Provincial de Huancayo reconoció a Pacheco bajo el título de “hijo predilecto”. Gladys Tejeda obtuvo el reconocimiento de “deportista destacada”. Ambos atletas iniciarán su preparación para las olimpiadas de Tokio 2020.