“Si Neymar ficha por el Real Madrid no sería una traición”, opinó histórico del Barcelona

El futuro de Neymar sigue incierto a pocas semanas de cerrarse el mercado de pases. ¿Se queda en el PSG, regresa al Barcelona o ficha por el Real Madrid?, son algunas de las interrogantes que se plantean los seguidores del delantero brasileño

Sin embargo, un exjugador azulgrana opinó sobre la situación del astro de 27 años. Rivaldo, quien militó cinco temporadas en el Barza y logró salir campeón dos veces de la Liga Santander, le consultaron sobre un posible traspaso de Neymar al Real Madrid y dejó en claro que no lo vería como “una traición”.

“Si ficha por el Real Madrid yo no lo vería como una traición después de haber dejado el Barcelona para fichar por el PSG y ahora volar a Madrid. Eso no es dejar directamente a tu equipo para reforzar al eterno enemigo. No es traición para mí”, dijo Rivaldo en una entrevista con Betfair.

Aunque su deseo es que Neymar vuelva al Barcelona donde brilló en tres temporada y media. “Yo preferiría que fichara por el Barcelona y apuesto que si tiene la oportunidad de volver a un lugar donde ha sido feliz y donde conoce a la mayoría de sus compañeros, seguro que le encantaría. Pero claro, eso depende de la oferta que haga el Barcelona”, añadió.

“El PSG no va a aceptar una peor oferta del Barcelona por Neymar solo porque Neymar quiera irse allí. No van a perder dinero y, obvio, solo aceptarán la mejor oferta... Lo que está claro es que los dos grandes lo quieren y eso seguramente haga a él estar más ansioso si cabe por dejar París”, concluyó.