Pizarro acaba con las posibilidades de volver a Alianza: “En Europa habrá terminado todo para mí”

Una semana atrás, el padre de Claudio Pizarro ilusionaba a los hinchas de Alianza Lima. Indicó que las posibilidades de su retorno seguían abiertas y que el anuncio de su retiro era solo a nivel de Alemania.

Ahora, en declaraciones a un medio teutón, el delantero terminó con aquella posibilidad. Aseguró que no se visualiza jugando en otro lugar que no sea Europa.

“No creo que tenga sentido jugar fuera de Europa, no me veo estando en un club dentro de un año. Mi objetivo fundamental es terminar mi carrera en buen nivel”, señaló Pizarro.

“Dubai no... China u otras ligas similares, no me lo puedo imaginar. Creo que en Europa habrá terminado todo para mí”, agregó segundos después.

La entrevista fue brindada al portal alemán Weser Kusier y en ella también se refirió a alcanzar los 200 goles en esta temporada con la camiseta de los ‘Lagartos’.

“Creo que las puertas para los goles vendrán y por eso me estoy preparando tanto para la próxima temporada. Llegar a los 200 tantos es uno de los objetivos que me impulsan”, apuntó el ‘Bombardero’ sobre su meta en la Bundesliga.

Con respecto a la selección peruana, indicó que le agradaría volver a vestir la ‘Blanquirroja’ en un partido de homenaje por su retiro. “Sí me gustaría tener un partido de despedida con la selección peruana. Eso está claro, aunque ahora no es el momento”, indicó.