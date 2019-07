Henry Vaca brilló en entrenamiento de Universitario con soberbio golazo [VIDEO]

El futbolista boliviano Henry Vaca, reciente incorporación de Universitario de Deportes, se lució en el pasado entrenamiento del cuadro ‘crema’ con un gol que se ha hecho viral por las redes sociales.

Luego de una extraordinaria jugada individual en su tercer día de trabajos con el elenco que dirige Ángel David Comizzo, el futbolista ‘boliche’ convirtió un golazo desde larga distancia que dejó sin reacción al arquero ‘merengue’.

El popular ‘Messi boliviano’ manifestó en su arribo a la capital que se caracteriza por ser un jugador aguerrido y encarador. Asimismo, le agrada mucho toparse contra los rivales mano a mano durante esté en juego el balón.

“Vengo al equipo más grande del Perú, estoy muy contento y espero que la hinchada me apoye siempre”, señalaba Henry Vaca en su llega a Lima.

Henry Vaca vistió los colores de la selección boliviana Sub 17, Sub 20 y llega al plantel ‘crema’ en condición de préstamo por un año procedente del The Strongest.

Universitario, por otra parte, recibió el transfer del futbolista ‘boliche’ y quedó a disposición de Ángel David Comizzo para debutar el próximo domingo frente a Pirata FC.