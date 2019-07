Gabriel Costa: “Si Gareca me llama estaré a la orden” [VIDEO]

Gabriel Costa, delantero de Colo Colo, cumplió una destacada participación en el último partido de su equipo por la Copa Chile. Esto hizo que la prensa de ese país hablara sobre una posible convocatoria para los partidos amistosos de la selección peruana.

El delantero de 29 años anotó un hat-trick en su último partido ante el club Barnechea en la Copa Chile y ha parado por unos días las críticas de los hinchas.

“Tengo que estar bien en mi equipo y jugar. Si el técnico de Perú (Ricardo Gareca) me llama estaré a la orden”, dijo en conferencia de prensa el ex jugador de Sporting Cristal y que se nacionalizó el año pasado como peruano.

Ricardo Gareca tuvo a Gabriel Costa en la lista preliminar de 40 jugadores para la Copa América, pero al final no quedó en la nómina de 23. Perú terminó como subcampeón del torneo realizado en Brasil.

Costa también agradeció la confianza que tiene su técnico en Colo Colo, Mario Salas, para tener más minutos jugando en el ‘Cacique’.

“La confianza que me da Mario Salas es importante, sabe lo que le puedo dar. Cuando me llega la hora, tengo que demostrarlo. Me sentí cómodo ante Barnechea, puedo jugar por derecha o izquierda”, añadió el delantero.

La selección peruana jugará un amistoso ante su similar de Ecuador el 5 de septiembre, luego enfrentará a Brasil el 10 del mismo mes en lo que será una revancha tras la final de la Copa América 2019.