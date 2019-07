Piloto golpea a su compañero en los genitales durante entrevista en vivo [VIDEO]

Daniel Ricciardo es considerado uno de los pilotos más bromistas del circuito profesional. En cada una de sus presentaciones le toma el pelo a sus compañeros, motivo por el que todos siempre están alertas; sin embargo, Carlos Sainz olvidó ese gran detalle y fue troleado de la peor forma, al punto que se hizo viral en YouTube.

Carlos Sainz estaba siendo entrevistado en vivo en el programa “Movistar F1” antes de la carrera por el GP de Gran Bretaña de F1 cuando de pronto ingresó intempestivamente Daniel Ricciardo y le dio un golpe en los genitales.

Como era de esperarse, Carlos Sainz fue corriendo a perseguir a Daniel Ricciardo, quien huyó sumamente rápido para evitar alguna golpiza de su compañero.

Minutos después, Daniel Ricciardo reveló a “Movistar F1” el motivo por el que golpeó a su amigo Carlos Sainz. “Estaba asegurándome de que estaba despierto. No sé si lo estaba, no he sentido mucha cosa... (risas) Quizás esté nervioso y no concentrado”, dijo en tono de broma.

Cabe señalar que ese video cuenta con más de 20 000 reproducciones en YouTube y cientos de comentarios, los cuales resaltan el alto sentido del humor que posee Daniel Ricciardo.

Esta no es la primera vez en la semana que Ricciardo hace bromas frente a cámaras. El último jueves 11 de julio hizo llorar de la risa a Lando Norris durante la conferencia de prensa del GP de Gran Bretaña de F1.