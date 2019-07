Extreme Rules 2019 EN VIVO: conoce el canal, la hora y la cartelera para el intenso acto de la WWE

Una velada para el recuerdo. Extreme Rules 2019, uno de los compromisos de lucha libre más importantes de la WWE, se vestirá de gala HOY en el Wells Fargo Center, de Philadelphia, en Pennsylvania. El combate iniciará desde las 6:00 pm (hora peruana).

El posible estelar de la velada luchística será el combate por parejas mixtas entre Seth Rollins, campeón universal, y Becky Lynch, campeona femenina de Raw, contra Baron Corbin y Lacey Evans en un ‘Winners Take All’. Es decir, la dupla que gane se llevará los cinturones.

La gran atracción será la participación de The Undertaker. El legendario luchador de WWE aún rechaza el retiro y hará dupla con Roman Reigns para enfrentar a Drew McIntyre y Shane McMahon en un ‘No Holds Barred Match’ (un combate sin descalificación).

Otro combate de interés en este evento será la del campeón WWE, Kofi Kingston, frente al temible Samoa Joe. El luchador africano obtuvo el cinturón más preciado de la empresa en Wrestemania 35 tras vencer a Daniel Bryan.

En total serán 10 combates que se llevarán a cabo en el Wells Fargo Center.

Extreme Rules 2019: horarios en el mundo

•México 6:00 pm

•Ecuador 6:00 pm

•Perú 6:00 pm

•Colombia 6:00 pm

•Bolivia 7:00 pm

•Paraguay 8:00 pm

•Venezuela 7:00 pm

•Argentina 8:00 pm

•Brasil 8:00 pm

•Chile 8:00 pm

•Uruguay 8:00 pm

WWE Extreme Rules 2019: conoce la cartelera del evento

Undertaker & Roman Reigns vs Shane McMahon & Drew McIntyre: Combate sin reglas.

Seth Rollins & Becky Lynch vs Baron Corbin & Lacey Evans: Campeonato Universal y Femenino de Raw.

Kofi Kingston vs Samoa Joe: Campeonato de la WWE.

Bayley vs Alexa Bliss & Nikki Cross: Campeonato femenino de SmackDown en una lucha 2 vs 1.

Daniel Bryan & Rowan vs New Day (Xavier Woods & Big E) vs The Heavy Machinery (Otis vs Tucker): Campeonatos por parejas de SmackDown.

Ricochet vs AJ Styles: Campeonato de los Estados Unidos.

Braun Strowman vs Bobby Lashley: Combate con estipulación del 'Último hombre en pie'.

The Revival vs The Usos (Jimmy y Jey Uso): Campeonatos por parejas de Raw.

Drew Gulak vs Tony Nese: Campeonato del peso Crucero.