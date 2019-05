Futbolistas critican al Congreso por blindaje a Pedro Chavarry [FOTOS]

Se viven tiempos álgidos en la política de nuestro país y los futbolistas locales no son ajenos a esta realidad. No es raro encontrar comentarios en redes, de jugadores como Jhoel Herrera y Óscar Vilchez opinando sobre asuntos de interés nacional. Esta vez, apuntaron todas sus criticas al Congreso y a Pedro Chávarry.

En una decisión cuestionada en diversos sectores, el Congreso, con votos fujimoristas y apristas, decidió no ratificar la recomendación de denunciar al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry por graves delitos. Este hecho molestó de sobremanera a Jhoel Herrera quien descargó toda su molestia en su cuenta de Twitter.

"Me preguntó a qué le temen, pero tranquilos, está muy cerca su caída. Nunca espere tanto un año como el 2021. Lo que más bronca me da es que uno se queja, la gente marcha, votamos en el referéndum y con ellos no es. Encima hay peruanos que los apoyan, ya pues no me jo...", escribió el lateral de Real Garcilaso al conocerse la decisión parlamentaria.

Me preguntó a qué le temen, pero tranquilos está muy cerca su caida. Nunca espere tanto un año como el 2021. https://t.co/v71XId1Qkr — jhoel herrera (@jhoelherrera) 28 de mayo de 2019

Conocido por dar rienda suelta a sus opiniones políticas, Herrera no se detuvo ahí y arremetió contra los congresistas de la bancada de Fuerza Popular.

"Ahora entiendo por qué renuncian sus congresistas, quiero pensar que tuvieron dignidad, del otro lado quisiera que tremenda lealtad sea para el país, ya nos dieron la espalda, pero en algún momento tendrán que dar la cara y asumir las consecuencias de traicionar al país", comentó.

Ahora entiendo porqué renuncian sus congresistas, quiero pensar que tuvieron dignidad, del otro lado quisiera que tremenda lealtad sea para el país, ya nos dieron la espalda, pero en algún momento tendrán que dar la cara y asumir las consecuencias de traicionar al país. — jhoel herrera (@jhoelherrera) 29 de mayo de 2019

Mucho más escueto fue Óscar Vilchez. El popular 'Neka' también es un asiduo comentarista de la política nacional y sus críticas al fujimorismo son constantes. Esta vez decidió ironizar con la situación retuiteando la lista de los congresistas que votaron por el "blindaje" y comentando "Oye, mira que sorpresa", de manera sarcástica.

Olle mira khe zorpresa 😲 https://t.co/idFFocMYsy — Oscar Vilchez (@NekaVilchez) 28 de mayo de 2019

Días antes, el actual volante de Alianza Universidad de Huánuco, ya había dejado sentir su rechazo al fujimorismo. "Si estás de mal humor y quieres desquitarte con alguien, pues ahí está Mamani, Becerril, Bartra y compañía", publicó.