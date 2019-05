Naomi Osaka remonta un set en blanco y accede a la siguiente fase del Roland Garros [VIDEO]

Estuvo cerca de la eliminación. La japonesa Naomi Osaka accedió a la segunda ronda del Roland Garros 2019 después de ceder en blanco el primer set y remontar frente a la eslovaca Anna Karolina Schmiedlova, por 0-6, 7-6 (4) y 6-1.

La actual número 1 del mundo sorprendió a propios y extraños luego de un irreconocible primer set en los primeros 23 minutos del partido, luego pudo recuperarse y ganar los dos siguientes. La joven de 21 años aspira en París, sobre su superficie menos favorable, ganar su tercer Grand Slam consecutivo, tras haber triunfado en los Abiertos de Estados Unidos del año pasado y el de Australia.

Naomi Osaka llegó a Roland Garros tras una lesión en una mano, que le obligó a abandonar en el torneo Masters 1000 de Roma. Con mucho esfuerzo logró avanzar a segunda ronda del torneo en Paris.

"Creo que no he estado nunca tan nerviosa en toda mi vida durante un partido. Creo que lo visteis durante el primer set, literalmente no conseguía meter ninguna bola en la pista", explicó Osaka en conferencia de prensa.

La siguiente rival de la japonesa será la exnúmero 1 mundial bielorrusa Victoria Azarenka (43ª), quien derribó a la letona Jelena Ostapenko (39ª), campeona de Roland Garros en 2017 y que no gana un partido en el torneo parisino desde su título, ya que el año pasado también había caído en la primera ronda.