Germán Leguía sobre Córdova y Troglio: “Nunca debieron venir a la ‘U’” [VIDEO]

La reciente destitución de Nicolás Córdova en Universitario de Deportes tras malos resultados en el Torneo Apertura 2019 de la Liga 1, generó reacción en diversos personajes del fútbol. Uno de ellos fue Germán Leguía, ex jugador de la ‘U’, que arremetió contra el técnico argentina y, de paso, a Pedro Troglio, ex DT crema que está en la órbita de volver al club. Sus declaraciones se han viralizado en YouTube.

“Para mí, nunca debió venir ni Pedro Troglio ni Nicolás Córdova. Se lo dije, busca mis declaraciones. No son entrenadores para la U. No digo que sean malos técnicos. De repente, su filosofía encaja en equipos que se meten atrás o que contragolpean, que es el estilo de Troglio, pero no es para Universitario. Nunca supieron lo que es Universitario", dijo Leguía a Fox Sports Radio Perú, tal como se aprecia en las imágenes de YouTube.

“En la U, el mejor jugador no puede ser el portero. El año pasado lo fue Patrick Zubzuck y ahora es José Carvallo. El arquero te puede salvar una, pero no 27. La vez pasada, Municipal le pateó 27 veces. Allí te das cuenta todo el desastre que fueron Troglio y Córdova", agregó.

Para Germán Leguía, los directivos de Universitario de Deportes deberían contactarse con Ricardo Gareca, ex DT del club y ahora en la selección peruana, para que recomiende a un técnico formado en Vélez Sarsfield.

“(Osvaldo) Piazza y Ricardo (Gareca) han sido de lo mejor que ha tenido la U hablando de entrenadores extranjeros. Los técnicos que han pasado por Vélez trabajaron en menores y después fueron a la mayor. Piazza y Ricardo, sacaron buenos jugadores y campeonaron", concluyó.

Dato: Nicolás Córdova fue destituido por Universitario luego de sumar dos empates y cuatro derrotas consecutivas.