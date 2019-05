Razones de una crisis

Cuatro derrotas consecutivas, seis partidos sin poder ganar. Una mala racha que tiene a Nicolás Córdova en la cuerda floja en Universitario, a pesar de que ha señalado que todavía busca seguir al frente del cuadro merengue. “Estamos con mucha fuerza porque este es un muy lindo proyecto”, señala tras perder 2-0 ante Ayacucho FC.

Lo cierto es que hoy se reuniría la directiva para evaluar la situación del técnico chileno. El no ganar hace más de un mes, aparte del flojo funcionamiento colectivo, ha hecho que se piense en otras opciones, aunque pensando en el Clausura. Solo faltan dos fechas para que acabe el primer torneo del año y los técnicos dependen de los resultados. Aquí analizamos las razones de la crisis merengue.

Una defensa sin defensa

La ‘U’ es el segundo equipo más goleado del campeonato -solo por detrás de San Martín-, 26 tantos en contra hablan de lo endeble de la última línea, a pesar de las contrataciones. El uruguayo Guillermo Rodríguez no ha dado seguridad, Alberto Rodríguez sigue recuperándose de una lesión complicada, Morales y Quina han sido irregulares. Los laterales (Corzo y Vásquez) han ayudado más en ataque que en defensa. Ni José Carvallo, en buen nivel, los ha podido salvar. Aunque los problemas empiezan desde el medio campo, donde hay muchos espacios.

¿Y la idea de juego?

A pesar de que Córdova está cerca de cumplir un año en el cargo, todavía no hay una idea de juego plasmada. El ataque y desequilibrio por las bandas más parece una exigencia por el sistema 4-3-3 que se ha vuelto muy rígido e inadaptable al plantel de jugadores. En cambio, ellos se han tenido que acomodar a algunas posiciones a pesar de no tener las características necesarias. Los refuerzos no han estado a la altura de lo que se esperaba y cuando faltan algunos de los referentes (como Pablo Lavandeira o en su momento Germán Denis), se nota mucho sus ausencias.

La bolsa de minutos

“Mi trabajo no es promover juveniles para que luego el club gane. Mi trabajo es ganar el fin de semana. No tiene que ver la edad, tiene que ver si son buenos o no. No creo que Paolo Guerrero haya necesitado una bolsa de minutos”, decía hace unas semanas Nicolás Córdova, que el año pasado también dejó una frase polémica: “Estamos en una situación que se necesita de gente grande, no de niños”, señalaba en agosto del 2018, cuando el club entraba en zona de descenso.

Para este Apertura todos los clubes deben sumar 2.000 minutos en la bolsa. Universitario es uno de los que todavía no lo ha logrado, a pesar del trabajo en canteras que se hace, el técnico apuesta poco por ellos, cuando en el futuro ellos podrían ser la solución. ❖