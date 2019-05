Combate Américas Perú: conoce la cartelera completa del evento

La empresa estadounidense promotora de eventos MMA, Combate Américas, realizará este viernes 31 una cartelera en nuestro país por primera vez. Serán nueve los peleadores nacionales que saldrán a representarnos en este deporte.

En el duelo estelar de la velada, el peruano Gian Franco Cortez enfrentará al mexicano Daniel Zellhuber en un combate de la categoría peso ligero. El atleta nacional tiene un récord de cuatro victorias y ninguna derrota.

En la coestelar de Combate Américas estará Marlon Gonzales. El crédito nacional tendrá su segunda pelea en la compañía cuando enfrente al chileno Pablo Villaseca en un peso pactado de 150 libras (68 kilogramos).

Otro interesante duelo es el que sostendrán la peleadora peruana Maria Paula Buzaglo ante la mexicana Alitzel Mariscal en la división de peso paja. La luchadora nacional tiene una marca de 1-1, mientras que Mariscal está invicta con 2-0.

"Les prometo que voy a dar una guerra, mi bandera en casa se tiene que respetar y va a ser una muy buena pelea y espero que todos estén apoyándome y a todos los que pelearán esa noche", aseguró Buzaglo en una entrevista a Infobae.

Por primera vez en la historia, Combate Américas llega a Sudamérica👊. Perú vivirá una electrizante cartelera de MMA el próximo 31 de mayo🇵🇪 #CombatePerú pic.twitter.com/xYmAtYFbi9 — Combate Americas (@combateamericas) 13 de mayo de 2019

El evento Combate Américas Perú se desarrollará este viernes en el Coliseo Manuel Bonilla de Miraflores. Serán 10 las peleas programadas y te las presentamos a continuación.

EVENTO ESTELAR PESO LIGERO:

Daniel Zellhuber vs. Gian Franco Cortez (PER)

EVENTO COESTELAR EN PESO PACTADO 150 LIBRAS:

Marlon Gonzales (PER) vs. Pablo Villaseca

PELEA PESO PAJA:

Alitzel Mariscal vs. Maria Paula Buzaglo (PER)

CARTELERA PRELIMINAR:

PESO GALLO: Rodrigo Vera vs. Eduardo Torres

PESO GALLO: Renzo Mendez (PER) vs. Andres Ayala

PESO PLUMA: Kevin Moreyra (PER) vs. Bruno Pereira

PESO GALLO: YurY Valenzuela (PER) vs. Vicente Vargas

PESO PACTADO (120 LIBRAS): Jennifer Gonzalez vs. Dana Zighelboim Grau (PER)

PESO GALLO: David Martinez vs. William Sanchez (PER)

PESO MOSCA: Jose Alberto Ochoa vs. Omar Torres (PER)