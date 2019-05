Perú vs. Argentina sub 20 EN VIVO: por el cuadrangular internacional de vóley

VER EN VIVO | Perú vs. Argentina se enfrentan HOY (EN DIRECTO ONLINE vía Latina) | por la cuarta jornada del torneo internacional amistoso de vóley sub 20. Este cotejo se desarrollará en el Polideportivo del Callao desde las 5:00 p.m. (hora peruana) y 19:00 p.m. (hora de Argentina). No te olvides que podrás seguir el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

El equipo nacional, dirigida por Natalia Málaga, continúa con su preparación con miras a los Juegos Panamericanos 2019. En su debut cayó 3-1 ante su similar de Chile.

La selección peruana se recuperó y venció en su segunda presentación a Colombia por 3-0 (25-22, 25-23 y 26-24). La 'Blanquirroja' sigue en su objetivo de realizar su mejor juego después de la reciente edición de la Copa Herbalife Panamericana, en la que obtuvo el tercer lugar tras vencer a Puerto Rico.

🏆Vivamos la última fecha del Cuadrangular Internacional U20 alentando al combinado nacional en su encuentro contra las "albicelestes" #JugamosTodos 🇵🇪 #ArribaPerú

📺EN VIVO, Latina y Movistar Deportes pic.twitter.com/qKiJHHyxsk — FPV.PE (@FPVPE) 26 de mayo de 2019

¿Qué canal transmitirá el minuto a minuto del Perú vs. Argentina por el cuadrangular sub 20?

Para poder presenciar el Perú vs. Argentina por el cuadrangular sub 20 por canal Latina y Movistar Deportes.

¿Dónde seguir EN VIVO EN DIRECTO el Perú vs. Argentina por el cuadrangular sub 20?

Si quieres seguir el Perú vs. Argentina Gratis por Internet, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido por el cuadrangular sub 20.