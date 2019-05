Barcelona vs. Valencia EN VIVO: con Messi por la final de la Copa del Rey

VER EN VIVO | Barcelona vs. Valencia chocan este sábado 25 de mayo ONLINE | EN DIRECTO vía DirecTV Sports en el Estadio Benito Villamarín por la final de la Copa del Rey. El partido está programado para las 2:00 p.m. (hora peruana) y 8:00 p.m. (hora de España). Además, podrás seguir el minuto a minuto, las mejores jugadas y todos los goles del partido a través de Larepublica.pe.

Barcelona o Valencia alzarán mañana en Sevilla la Copa del Rey, que puede suponer un récord si lo logra el primero, porque será la quinta consecutiva, o redondear el año del centenario del segundo tras más de una década sin ganar un título.

El estadio Benito Villamarín se estrenará como escenario de la final copera, la cuarta que se jugará en Sevilla, en la que el Barcelona, dueño indiscutible del trofeo, va a por su noveno doblete y el Valencia a repetir una victoria que no celebra desde 2008 cuando ganó al Getafe en el Vicente Calderón de Madrid.

Barcelona lleva 30 título en cuarenta finales de la Copa del Rey y buscará el título para cerrar el doblete después de la eliminación en semifinales de la Champions League. Los ánimos no son los mejores y pese a la duda de la continuidad de Ernesto Valverde, la directiva y el vestuario apuestan ciegamente por el trofeo.

Leo #Messi apuesta por la continuidad de Ernesto Valverde



🔵🔴 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 24, 2019

Valverde, que también aspira a su segundo doblete, desea más que nadie que el Barcelona levante el título y, a ser posible, desarrollando un fútbol como hace justo un año, cuando el equipo catalán afrontaba la final contra el Sevilla tras la eliminación también de "Champions" y firmó el partido de la temporada (5-0).

Las bajas principales son los lesionados Luis Suárez y Ousmane Dembélé, además del portero Mar Ter Stegen. Jasper Cillessen, el habitual en la Copa del Rey, Malcom y Coutinho se esperan que serán los reemplazantes.

Por su parte, el Valencia afronta la cita liberado tras haber conseguido cerrar en la última jornada de Liga la clasificación para la próxima Champions League, que era el principal objetivo del club esta campaña. La larga trayectoria en la Europa League y en la Copa del Rey, ha pasado factura a la frescura física y mental del equipo en las últimas semana, pero aún así, están ilusionados con conquistar un título tras más de una década de sequía.

Nervios, ilusión... ¡Qué sea ya mañana!



Pero antes de ir a dormir...💤💤💤



Son ETERNAS nuestras ganas de GANAR...



🦇🦇🦇🦇🦇🦇🦇🦇🦇🦇🦇#VolemLaCopa 🏆 #UnSentimentEtern ♾ pic.twitter.com/Ei5oqi7qA8 — Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) May 24, 2019

Más de 20.000 seguidores se desplazarán a Sevilla, sobre todo en trenes y autobuses, para acompañar al equipo y en Valencia se instalarán dos pantallas gigantes para que otros miles puedan seguir el encuentro juntos.

No tenemos palabras para describir esto 👏🏽👏🏽👏🏽



Siempre JUNTOS, siempre de NUESTRO LADO 🖤🦇



¿Inundamos @Twitter de 📸 y 📹 valencianistas❓



¡Os leemos! ⤵️⤵️⤵️⤵️#VolemLaCopa 🏆 https://t.co/aerwNDSU86 — Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) May 24, 2019

El técnico Marcelino García Toral podrá contar finalmente con el central Ezequiel Garay y con el mediocentro Geoffrey Kondogbia, dos piezas clave en su once. Las únicas bajas seguras para esta cita son las del ruso Denis Cheryshev, que sufrió hace un mes una lesión en la rodilla, y el surcoreano Kang In Lee, que está concentrado con la selección sub'20 de su país.

Con información de EFE.

Barcelona vs. Valencia EN VIVO: ¿Dónde van a jugar EN DIRECTO la final de la Copa del Rey?

El emocionante partido entre Barcelona vs. Valencia por la final de la Copa del Rey se jugará en el Estadio Benito Villamarín del barrio de Heliópolis de Sevilla, que tiene una capacidad para 60.720 mil espectadores. Se inauguró el 17 de marzo de 1929 y es de propiedad del Real Betis Balompié.

Barcelona vs. Valencia EN VIVO: Posibles alineaciones por la final de la Copa del Rey

FC Barcelona: Cillessen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arturo Vidal; Malcom, Messi y Coutinho.

Valencia: Jaume Doménech; Piccini o Wass, Garay, Paulista, Gayà, Wass o Carlos Soler, Coquelin, Parejo, Guedes, Rodrigo y Gameiro.

