Carlos Moreno sobre Córdova: "No podemos cambiar de técnico cada tres malos resultados"

No habrá nuevo entrenador. Así de claro fue el administrador de Universitario de Deportes, Carlos Moreno, quien aseguró que no están pensando en cambiar el comando técnico liderado por el chileno Nicolás Córdova.

En una entrevista a Ovación.pe, Moreno consideró que a poco para el final del Apertura no "es buen momento" para tomar una decisión de ese tipo y criticó las especulaciones que se leen sobre posibles reemplazos.

"Creemos firmemente que no podemos estar cambiando al entrenador de Universitario cada tres malos resultados. Tomar una decisión sobre el cambio de un comando técnico no puede ser una decisión apresurada. En este momento no estamos pensando en hacerlo, pero obviamente, todos están en permanente evaluación", sostuvo Carlos Moreno.

Universitario de Deportes está ubicado en el octavo lugar de la Liga 1 con 19 puntos. La última vez que consiguió un triunfo fue en la jornada 10 cuando golearon a Sport Boys 4-0 en el Monumental. Desde entonces han perdido en tres ocasiones y apenas empataron en dos juegos.

"Es alucinante leer la cantidad de nombres de entrenadores que ya han firmado por la 'U'. Y quiero dejar muy en claro que no hemos conversado con ningún comando técnico y aquellos representantes que nos han enviado curriculum de entrenadores, hemos sido bastante claro que no estamos en la búsqueda de comando técnico", declaró Moreno.