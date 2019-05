Ver WWE Money in the Bank EN VIVO Sigue el minuto a minuto vía Fox Action

WWE Money in the Bank 2019 EN VIVO | Ver WWE en español Gratis por Internet | LIVE STREAMING | HOY se realiza (EN DIRECTO ONLINE en español vía Fox Action y WWE Network) desde el XL Center de Hartford, Connecticut, Estados Unidos, y podrás seguir el minuto a minuto de este evento a través de LaRepública.pe.

WWE Money in the Bank: Resultados en vivo

Lucha Título Seth Rollins vs AJ Styles Título universal de la WWE Kofi Kingston vs Kevin Owens Título de la WWE Becky Lynch vs Lacey Evans título femenino de Raw Becky Lynch vs Charlotte Flair título femenino de SmackDown Ricochet vs. Drew McIntyre vs. Baron Corbin vs. Samiza Zayn vs. Finn Bálor vs. Andrade vs. Randy Orton vs Ali Ladder Match masculino Tony Nese vs Ariya Daivari título de peso crucero de la WWE The Miz vs Shane McMahon Steel Cage Match Roman Reigns vs Elias Combate individual Rey Mysterio venció a Samoa Joe Título de los Estados Unidos Bayley derrotó a Nikki Cross (reemplazando a Alexa Bliss), Naomi, Natalya, Dana Brooke, Mandy Rose, Ember Moon y Carmella Por el maletín femenino The Usos derrotaron a Daniel Bryan y Rowan The Usos Combate en pareja

WWE Money in the Bank: Watch Along en vivo

En esta transmisión puedes ver las reacciones de los luchadores de WWE mientras ven Money in the Bank EN VIVO.

WWE Money in the Bank: Videos de las luchas

¡TENEMOS UN NUEVO CAMPEÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS!#WWExFOX | Rey Mysterio venció muy rápidamente a Samoa Joe en #MITB para volver a tener un cinturón en WWE. pic.twitter.com/lhkbiVo0n6 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 19 de mayo de 2019

¡BAYLEY ES MS. MONEY IN THE BANK!#WWExFOX | La luchadora se ganó la oportunidad de pelear por el cinturón de RAW o SmackDown. pic.twitter.com/UyW3gIJkrq — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 19 de mayo de 2019

Money in the Bank: EN VIVO Pre Show

¿A qué hora empieza WWE Money in the bank 2019?

El WWE Money in the bank 2019, que permitirá que una superestrella de la rama masculina y femenina se gane el derecho de una lucha titular por el título que desee, empezará a las 6:00 p. m. (hora de Perú). A continuación, te dejamos los horarios de este atractivo show en los diversos países del mundo.

México - 5:00 p. m.

El Salvador - 5:00 p. m.

Costa Rica - 5:00 p. m.

Honduras - 5:00 p. m.

Ecuador - 6:00 p. m.

Colombia - 6:00 p. m.

Panamá - 6:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 7:00 p. m.

Venezuela - 7:00 p. m.

Bolivia - 7:00 p. m.

Argentina - 8:00 p. m.

Chile - 8:00 p. m.

Uruguay - 8:00 p. m.

WWE Money in the Bank 2019: Canal para ver el evento en español

Para poder seguir todas las incidencias del WWE Money in the Bank 2019 en español, en donde Becky Lynch tendrá que defender los Campeonatos Femeninos de Raw y SmackDown ante distintas luchadoras, y además los combates titulares de Kofi Kingston y Seth Rollins, podrás recurrir a los siguientes canales de TV: Fox Action y WWE Network.

WWE Money in the bank 2019: Cartelera

- Campeonato Universal (Raw)

Seth Rollins vs. AJ Styles

- Campeonato de la WWE (SmackDown)

Kofi Kingston vs. Kevin Owens

- Campeonato femenino de Raw

Becky Lynch vs. Lacey Evans

- Campeonayo femenino de SmackDown

Becky Lynch vs. Charlotte Flair

- Money in the Bank masculino: Ricochet vs. Sami Zayn vs. Drew McIntyre vs. Baron Corbin vs. Randy Orton vs. Ali vs. Andrade vs. Finn Balor.

- Money in the Bank femenino: Natalya vs. Dana Brooke vs. Naomi vs. Alexa Bliss vs. Mandy Rose vs. Bayley vs. Ember Moon vs. Carmella.

- Campeonato de los Estados Unidos

Samoa Joe vs. Rey Mysterio

- Pelea en una jaula de acero

The Miz vs. Shane McMahon

- Campeonato del peso crucero

Tony Nese vs. Ariya Daivari

- Roman Reings vs. Elias.

FOX Action EN VIVO: ¿Cómo ver WWE Money in the bank 2019 vía LIVE STREAM?

Para presenciar de uno de los mejores eventos que tiene la WWE, en Perú, México, España y Estados Unidos puedes contratar en servicio de Movistar TV o DirecTV y seguir a los mejores luchadores del planeta.