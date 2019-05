José Racchumick se sinceró tras llegar a Universitario: "No me sentía a gusto en Cristal"

A inicios de esta semana, Universitario de Deportes confirmó el fichaje de uno de los defensas que tuvo una grata participación con la selección peruana sub 17 en el último Sudamericano de la categoría: José Racchumick.

Esto generó la sorpresa de algunos seguidores de Sporting Cristal, ya que el joven zaguero defendió los colores del club celeste y sus actuaciones le permitieron ser convocado por Carlos Silvestri. ¿Por qué se fue del elenco rimense? José Racchumick respondió la interrogante en una entrevista con TV Perú.

"Pertenecía a Sporting Cristal, pero quería darme mi espacio, lograr mis objetivos... la verdad no me veía jugando en Cristal, logré salir como jugador libre y ahora estoy en Universitario", empezó diciendo el jugador de 17 años.

"Oportunidades sí tenía, pero no me sentía a gusto jugando en Sporting Crital y busqué mi comodidad. Ellos me recibieron con la puertas abiertas cuando llegué de provincia (Talara) y estoy muy agradecido, pero todo futbolista busca su sueño", dijo José Racchumick, quien luego de unos minutos aseguró ser hincha de Universitario de Deportes.

La 'U' contrató a Racchumick por las próximas tres temporadas y, por el momento, jugará en el Torneo de Reservas, ya que el elenco merengue está ubicado en los primeros lugares y tiene la chance de darle tres puntos de bonificación al primer equipo, dirigido por Nicolás Córdova.