Los goles con las manos también se celebran

Hay un grupo de jóvenes que está a la expectativa de que culmine las prácticas de los deportistas de judo. Están atentos porque saben que ahora es el turno de ellos y no quieren perder ni un minuto de su entrenamiento. Estamos describiendo el accionar de todos los días de la selección peruana de handball (balonmano) que nos representará en los Juegos Panamericanos Lima 2019, tanto en en la categoría masculino como femenino.

Sin embargo para ellos, el compartir de este moderno centro de entrenamiento que está ubicado en la Videna es un hecho que queda en segundo plano porque primero están sus sueños. De inmediato colocan los arcos y las alfombras que se utilizan para este juego. El objetivo no es solo ganar una medalla sino que el país también se pueda llegar a apasionar con este deporte y que anhelen anotar un gol, pero con las manos.

Handball, es la traducción de balonmano en inglés y que fue impuesta en el 2009 cuando este deporte fue oficializado como Federación por el Instituto Peruano del Deporte (IPD). La ilusión es indescriptible porque por primera vez participarán en un evento de esta magnitud como los Juegos Panamericanos por ser anfitriones.

La selección peruana masculina ya conoce a los países que enfrentará en este campeonato. La bicolor ocupa el grupo A junto a Brasil, Puerto Rico y México. Mientras que por el lado femenino, nuestro país se enfrentará a Argentina, República Dominicana y Estados Unidos.

Para conocer más sobre la organización de este deporte y cómo se están preparando para este importante evento, conversamos con el Administrador de la Federación, Héctor Arana Caldas. “La Federación lo que busca primero es promocionar el deporte. Por eso hay una directiva que es elegida por cuatro años, que trabaja bajo la base de un plan anual que junto a coordinadores difunden el handball en muchas provincias. Además realizan eventos macroregionales y luego a nivel nacional para seleccionar a los talentos”, señaló Arana.

A su vez, el directivo resaltó el avance que ha existido en mejorar la infrestructura, sin embargo es consciente que todavía se puede mejorar. “Tenemos un campo en la Videna que se está utilizando ya hace cinco o seis años. Ha sido un progreso porque antes entrenábamos en el Estadio Nacional sobre un piso que no era el adecudado, donde una caída del jugador podría ser fatal. Ahora como estamos ubicados en el centro polideportivo, donde también se realiza básquet y judo, tenemos que compartir las instalaciones, entonces no nos están dejando un legado propio. Sin embargo hay una proyección que luego de los Panamamericanos quede un legado”.

El presupuesto anual que el handball recibe por parte del IPD es de 977 mil soles aproximadamente que se distribuyen para las categorías masculino, femenino y playa. Sin embargo no es suficiente. “Este ingreso nos ayuda para el tema de vestimenta y nutrición. Pero nosotros no contamos con patrocinio. El preparador de arqueros, utilero, fisioterapeuta, no son contratados y solo nos ayudan para seguir mejorando”, dijo Arana.

Por último, el directivo señaló las ambiciones del combinado nacional en estos Juegos Panamericanos. “No prometemos medalla, pero nos vamos a esforzar para clasificar a la siguiente fase”. Cabe recordar que de los grupos, solo cuatro serán los que clasifiquen para que puedan disputar por las medallas de este evento.

La palabra del técnico

Edson Alves de Souza es el técnico de la selección peruana masculina y femenina de handball. Como deportista integró la selección de su país participando en torneos sudamericanos, Mundiales y Juegos Olímpicos. Como entrenador ha dirigido varios equipos de nivel internacional en las categorias juveniles, adultos y máster.

En una charla con La República, el entrenador que asumió esta responsabilidad hace un mes en reemplazo de Iván Bendezú, describió cual será la preparación de Perú. “Estamos entrenando dos veces por día. Siendo muy exigentes en la parte física, psicológica, nutricional y en los exámenes médicos. Cada 10 o 15 dias jugamos partidos amistosos. Ahora vamos a realizar una gira en Brasil que será muy provechosa porque esté país es una potencia en este deporte. En la categoría masculina ocupan el puesto nueve y en femenino cinco del mundo. Todos los días haremos trabajos físicos, de video. Pensamos tener ocho partidos amistosos”.

De Souza explicó qué tan beneficioso sería esta experiencia para nuestra selección. “Jugaremos en coliseos llenos porque en Brasil son muy apasionados por el handball. Ello ayudaría a los chicos para que se vayan adaptando a jugar con público”. El estratega de 48 años, comentó las falencias que encontró en los deportistas nacionales. “Me preocupó la parte física y la estatura de ambas categorías. En tamaño son medianos, a comparación de otros deportistas por ejemplo de Brasil o Argentina que pasan el 1.80 cm. Sin embargo a base de trabajo se ha podido mejorar en la masa muscular y también se ha evolucionado en la parte técnica”.

Por otro lado, el exentrenador del Suzano, equipo de Sao Paulo, opinó sobre la infraestructura que cuenta este deporte. “A veces tenemos que dejar de entrenar para cederle el campo a judo. Ese es un obstáculo que se puede superar porque contamos con los implementos para poder realizar un buen trabajo porque tenemos salas de video, psicología, todos los implementos para entrenar muy bien”.

Por último, estratega de la bicolor, señaló cuales son sus objetivos en estos Juegos Panamericanos. “ A los equipos que enfrentaremos tienen experiencias en olimpiadas y torneos internacionales. Nuestra idea es quedar entre los cuatro mejores para soñar con una medalla. Quedar entre los tres mejores no sería un mal resultado. La situación es muy difícil, pero daremos pelea”.❖

Las reglas del handball, una disciplina en crecimiento

Las reglas del handball son las siguientes: Cada equipo está conformado por siete jugadores, pero el plantel completo está integrado por catorce deportistas. El tiempo de juego es dos tiempos de 30 minutos con un descanso de 10’. Los entrenadores pueden pedir tres tiempos técnicos.

Los cambios de un jugador por otro son ilimitados y no se tiene que detener el juego. En caso se realice un mal cambio, es decir existe un jugador más en el campo, será considerado como falta por el árbitro del encuentro, quien es apoyado por dos jueces que vigilan ambas porterías.

La sanción a un jugador es con tarjeta amarilla, si es reiterativo es castigado con dos minutos fuera del partido. El máximo castigo es la tarjeta roja.