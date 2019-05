Francisco Hervás habla sobre la selección de voley

La selección nacional absoluta de vóley inicia hoy en Europa y México una gira de preparación con mira a la Copa Panamericana y Lima 2019. Antes de alistar maletas, el entrenador del equipo y jefe de la Unidad Técnica de la FPV, Francisco Hervás, conversó con La República sobre los objetivos con este grupo y sus proyectos futuros en el vóley peruano. “Nos vamos a Eslovenia donde jugaremos dos partidos. En Máribor estaremos en un centro de entrenamiento donde coincidimos con Croacia. Después partiremos a España y luego volvemos a México para enfrentarnos a la selección”.

¿Qué pasó con la gira por Asia?

Corea canceló la actividad, se disculparon, y no conseguimos recibir a tiempo la invitación oficial de Japón, que nos permitiera tramitar todas las visas. Desafortunadamente, Perú no ha conseguido tener en los últimos años un rendimiento internacional destacado, por lo cual tampoco hay muchos equipos de nivel que quieran jugar con nosotros. Esta gira nos viene bien, necesitamos competir.

¿Afectó su plan de trabajo el hecho de que más de una jugadora haya desestimado venir a la selección?

No creo que sea un tema que hay que darle muchas vueltas. Hicimos una convocatoria de 22 jugadoras, pues dos jugadoras (Lucía Magallanes y Katherien Regalado) no pudieron acudir por motivos de elección, lo cual hay que respetar. No todo el mundo tiene en sus objetivos convertirse en jugador olímpico.

¿Cuántas chicas integran la lista final para la gira?

Viajarán quince porque nos faltan las tres (Clarivett, Zoila y Vanessa) que están jugando en Francia, que han pasado a semifinales y están aún compitiendo. Vendrán a Lima y comenzarán a trabajar la parte física mientras nosotros estamos en la gira.

Ángela Leyva ya entrena con el equipo, ¿qué tan importante es tenerla en esta gira?

Es una imagen del voleibol peruano muy fuerte, creo que ahora mismo es la jugadora más representativa por donde ha estado jugando y el nivel donde ha jugado, es importante para nosotros, pero soy un hombre que predomina mucho el trabajo del grupo, del equipo. Es joven todavía, por lo tanto, aún tiene esas fluctuaciones de rendimiento que son inevitables en jugadoras de su categoría.

¿Es consciente de que existe un problema mental en las jugadoras peruanas?

Tengo la teoría que la jugadora peruana, en muchos casos, presenta más dudas de las que debería producto de una trayectoria y una vida en el entrenamiento de la competición muy complicada. Falta fomentar la capacidad de la jugadora de resolver problemas por sí mismas, eso se da en el entrenamiento. Se ha trabajado jugadoras demasiado disciplinadas entre comillas, entendiendo que solo hacen lo que se les dice, cuando creo que la personalidad de la jugadora debe ser mucho más independiente.

¿Ha tenido más obstáculos para su trabajo?

El hecho de que estamos teniendo dificultades en conseguir todo el material de entrenamiento que habíamos solicitado. Que tengamos que salir de la Videna y no sé a dónde a entrenar. Realmente no hay ningún sitio que reúna las condiciones que tenemos aquí. A dos meses de los Juegos, no tenemos mucho margen, y que nos saquen de nuestro centro de entrenamiento es un gran problema.

¿Siente que el vóley ha sido relegado en nuestro país?

La selección ha sido relegada por los resultados. En los últimos años no ha conseguido destacar en categoría absoluta a nivel internacional y eso te pasa factura indudablemente. También es cierto, y no quiero que suene que intentamos justificar, que revertir esos procesos no es cuestión de premura.

Se han cortado procesos y eso afecta al grupo...

Me contaron que soy el décimo entrenador en no sé cuántos pocos años, lo cual me hace ser uno más de una amplia lista. Realmente no los utilizo como referencia, lo que he hecho es una valoración del momento en el que se encuentra Perú y a partir de ahí marcas los objetivos individuales y de grupo con las chicas, ir creciendo y volver a poner a Perú donde todos queremos que esté.

¿Cuál es el lugar de Perú?

Perú tiene opciones para volver a ser olímpico. No es fácil, será complicado, porque el resto de los países que tienen opciones no la van a regalar. El objetivo final sería estar en unos juegos olímpicos, teniendo en cuenta que mi contrato es hasta el 2020.

¿Perú llega a Lima 2019 con el objetivo de la clasificación a los Juegos Olímpicos?

Sabemos que estos Panamericanos llegan muy pronto y tenemos algunos meses más para intentar la clasificación olímpica. Si lo miras de una forma escalonada, la idea es volver a subir a Perú a la segunda posición de Sudamérica y, a partir de ahí, luchar por esa clasificación. No nos vamos a engañar, en los Panamericanos jugamos con equipos a los que en los últimos diez años Perú no le ha ganado nunca.

¿Qué opina del nivel de la Liga Nacional Superior de Vóley?

Voy a ser honesto, el año pasado se vio un descenso en el nivel en comparación a años anteriores, no fue competitivo. Hay muchas cosas por mejorar, como la estructura, la solidez de los clubes, la continuidad del trabajo. El nivel de la Liga tampoco se traduce necesariamente en un mejor nivel de selección. Colombia no tiene liga, pero tiene a doce de sus jugadores del equipo nacional compitiendo en ligas extranjeras.

A esto se suma la falta de jugadoras.

Perú tiene muy poquitas jugadoras. En la Liga Nacional necesitamos ver a 20 jugadoras que no son de selección, pero que jueguen bien al voleibol.

Además de ser el entrenador de la selección absoluta es jefe de la Unidad Técnica de la FPV.

Hago aportaciones en cuanto a los planteamientos de trabajos de la Federación a nivel de proyectos, de ideas, sugerencias como la campaña de captación de altura que hemos hecho con niñas sub-12, planteamiento de la creación del centro de desarrollo en provincia.

¿Es verdad que pidió el cambio del calendario de la LNSV?

El año que viene, en el mes de enero, vamos a tener el preolímpico y para preparar eso vamos a tener que disponer de las jugadoras en un periodo previo. También creo y soy un firme convencido que el calendario de las categorías menores deben ser más largos. No es posible que una competición nacional de menores dure tres semanas, debería durar cinco meses, pero ahí tenemos que solventar otro problema que tiene Perú que es la de instalaciones deportivas que condicionan los calendarios.