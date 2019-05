Presidente de la FPF aseguró que Perú organizará la final de la Copa Sudamericana 2020

Luego que este jueves la FPF anunciase que la Conmebol cambió la sede de la final de la Copa Sudamericana, originalmente a jugarse en Lima, a Asunción, la polémica dentro del ente rector parece no terminar, más aun con las recientes declaraciones de Agustín Lozano.

"La sede la perdimos en noviembre por no cumplir con la garantía y algunas cosas más, pero puedo asegurar que la del 2020 si se jugará en Lima", señaló Lozano.

El titular de la FPF aseguró que en el próximo torneo si conseguirán ser la sede. Es decir, cumplirán con todos los requisitos por los que no pudieron ser la ciudad elegida.

¿Por qué Perú perdió la sede de la final de la Copa Sudamericana?

Gonzalo Belloso, Director de Desarrollo de la Conmebol, fue entrevistado en el programa Agenda de Fox Sports y explicó que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no cumplió con cuestiones de organización desde el momento que se designó a Lima como la sede de la final en agosto del año pasado.

Fuentes de La República informaron que los requisitos que no cumplió la FPF fue de que no otorgó el millón de dólares como garantía en noviembre pasado a la Conmebol para que se juegue la final. Lo otro era gestionar una exoneración de impuestos por parte del Estado y no lo hizo. El último fue que Conmebol tenía dudas en el operativo de la final teniendo en cuenta que quedaron disgustados con lo desarrollado en el Sudamericano Sub 17.

¿Cuál será la nueva sede de la final de la Copa Sudamericana?

La Conmebol decidió cambiar la sede al Estadio Defensores del Chaco en Asunción, Paraguay.