Arévalo Ríos ya tendría decidida su salida de Deportivo Municipal

Los días del mundialista uruguayo Egidio Arévalo Ríos en Deportivo Municipal estarían contados. El volante decidió no viajar a Cajamarca para el duelo ante UTC por la fecha 12 del Torneo Apertura 2019 de la Liga 1. Inmediatamente comenzaron las especulaciones sobre la continuidad del 'Cacha' en el cuadro 'edil' ¿Qué sucedió?

Según pudo conocer La República, Arévalo Ríos ya le habría comunicado a la administración de Municipal sus intenciones de abandonar el club, el futbolista uruguayo no se siente cómodo con el manejo dirigencial, esto sumado a motivos personales lo habrían llevado a tomar la decisión de no viajar a Cajamarca.

En entrevista con el periodista Jean Maraví, Alberto Borda, directivo de Deportivo Municipal mostró su sorpresa por la decisión de Arévalo Ríos y señaló que esperan resolver su situación este lunes.

"Egidio no ha viajado. Lo del contrato aún no ha resuelto su contrato, así que seguimos negociando. Tenemos que hablar con él porque aún no hemos podido hacerlo. A mas tardar, el lunes se arreglará esta situación", indicó el dirigente.

Al ser consultado directamente acerca del motivo por el cual Arévalo Ríos decidió no viajar a Cajamarca, Borda respondió lo siguiente. "La verdad que no podría decirle porque no viajó Egidio Árevalo Rios, ya que no he hablado con él, pero sé que no ha viajado a Cajamarca. No esperábamos esta decisión del jugador. Las cosas se arreglan conversando, creo que fue una decisión radical, pero vamos a conversar con él y encontrar una solución".

Es digno de recordar que Arévalo Ríos ya habría mostrado su incomodidad con la dirigencia de Municipal, luego de la eliminación de la Copa Sudamericana, el 'Cacha' declaró con términos altisonantes. "Tengo contrato hasta junio, después tenemos que sentarnos a hablar con la directiva. Hay que cambiar muchas cosas, muchas cosas porque a uno le molesta cómo se están manejando en el tema dirigencial. O nos sentamos a hablar o lamentablemente me tengo que ir", señaló.

Deportivo Municipal sacó un importante empate en una difícil plaza como lo es Cajamarca. Tras ir perdiendo 2-1 en el segundo tiempo, los dirigidos por el 'Chino' Rivera encontraron la paridad mediante un golazo de tiro libre de Ricardo Buitrago. Los demás goles de la contienda fueron anotados por Ronaldo Huari para los de la 'comuna' y Jorge Bosmediano y Jean Deza para los cajamarquinos.