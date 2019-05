'Canelo' Álvarez vs Daniel Jacobs EN VIVO: por el campeonato mundial de pesos medianos

VER EN VIVO | Saul 'Canelo' Álvarez vuelve a los cuadriláteros de boxeo cuando se enfrente este sábado 4 de mayo al estadounidense Daniel Jacobs por la unificación de los títulos del peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Este encuentro se llevará a cabo a las 8:00 p.m. (hora peruana) EN VIVO desde el T – Movile de Las Vegas y podrá ser visto a través de la señal de SPACE.

Saul 'Canelo' Álvarez va por un cinturón más en la categoría del peso mediano y de esta manera cimentar su status como uno de los mejores libra por libra de la historia del boxeo. Luego de varias negociaciones, finalmente se pudo determinar que Daniel Jacobs era el contendor ideal para el pugilista mexicano.

Al principio se buscó una tercera pelea con Gennady Golovkin, pero al no recibir respuesta alguna, se optó porque 'Canelo' busque una presea más en la categoría. Las opciones se cerraban en Jacobs y Demetrius Andrade, ambos poseedores de campeonatos en la división de los medianos.

🇲🇽 Venimos a ganar 🇺🇸 I came to win. 👊 Watch #CaneloJacobs 5/4 on @DAZN_USA #DoItYourWay #FightWeek #CaneloTeam pic.twitter.com/OVB06JtdYI