Alan Diez a Claudio Vivas: "Cristal ha hecho una pésima Libertadores" [VIDEO]

Claudio Vivas, director técnico de Sporting Cristal, acudió al set del programa Fox Sports Radio Perú para brindar una entrevista y responder sobre todo, su experiencia en el fútbol, su visión sobre el balompié peruano, y el fracaso de los 'celestes' en la Copa Libertadores.

En ese sentido, fue el periodista Alan Diez, quien no maquilló su opinión y fue directo en expresarle al estratega argentino lo que él piensa de la campaña 'rimense' en el torneo continental. El hombre de prensa no se guardó nada.

"Cuando salieron los grupos de la (Copa) Libertadores todo el mundo decía que el grupo más accesible era el de Cristal porque Alianza tenía a Inter y a River, Melgar a Palmeiras, Junior y San Lorenzo. Entonces todos decían Cristal es el único. Yo creo que Cristal ha hecho una pésima Libertadores", expresó Diez ante la atenta mirada de Vivas.

Además, el periodista le dio a conocer al director técnico que su sentir es compartido con el del seguidor habitual del cuadro 'bajopontino'. "Yo siento que el hincha de Cristal ya se cansó de meterle 3 a Ayacucho o meterle 2 ó 4 a Cantolao, ya el hincha de Cristal quiere un poquito más y siente que no puede lograr cosas importantes en la Libertadores", agregó.

Ante esta serie de cuestionamientos, Vivas contestó admitiendo el fracaso del equipo sin refutarle nada a Alan Diez, de hecho indicó que coincide con la visión del conductor de Fox Sports Radio Perú.

"Todo lo que usted menciona lo comparto, la Copa Libertadores no fue la que yo pensé, planifiqué o la que me ilusioné. Yo quería llegar a la última fecha con posibilidades, con 7 puntos que me de la posibilidad de pelear un segundo puesto. Veía esa posibilidad por el escenario que explicaba Alan", indicó el entrenador para después responsabilizarse de la mala campaña de Sporting Cristal.