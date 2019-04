WWE: ¡Atención! Se filtra la lista de posibles participantes al Money in the Bank 2019 [FOTOS]

El próximo evento de WWE es 'Money in the Bank', uno de los shows más esperados por los fanáticos de la lucha libre en el mundo ya que cuenta con dos de los combates más emocionantes del año, las luchas por el maletín de 'Dinero en el Banco' (MITB).

Son dos luchas de escalera, una de varones y la otra de mujeres, y la finalidad es dejar fuera de combate a tus oponentes para ascender por una escalera y recoger un maletín en el que hay un contrato para una lucha por el título mundial. El ganador puede elegir a que campeón puede retar y esto se puede hacer en cualquier momento dentro de los 365 días siguientes de haber ganado el maletín.

'Money in the Bank' se llevará a cabo el domingo 19 de mayo en el XL Center de Hartford, Connecticut y ya está confirmada la lucha entre Seth Rollins vs AJ Styles por el título universal, además Becky Lynch defenderá sus dos campeonatos, el de RAW ante Lacey Evans y el de SmackDown ante Charlotte.

WWE Money in the Bank 2019 ¿Quiénes son los participantes masculinos?

Un anuncio de televisión expuso una imagen en la que aparecen las 7 superestrellas que participarían en la lucha de escalera. Ellos son:

- Drew McIntyre

- Cesaro

- Rey Mysterio

- Ricochet

- Aleister Black

- Andrade

- Lars Sullivan

WWE Money in the Bank 2019 ¿Quiénes son las participantes femeninas?

Según la página Ringside News, las luchadoras participantes de la lucha 'Dinero en el Banco' son:

- Naomi

- Bayley

- Carmella

- Ember Moon

- Sonya Deville

- Tamina Snuka

- Natalya

- Sasha Banks