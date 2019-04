Tildan de mentiroso a Roberto Palacios tras grave denuncia contra trabajador de la FPF

Hace unos días, Roberto Palacios había señalado a un trabajador de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) como el responsable de las ausencias de su hijo Brandon en las categorías inferiores de la selección peruana.

“Lamentablemente, en la Federación trabaja el señor Luis Bolaños, quien es el encargado de llevar a los jugadores a la selección, tanto Sub-15, Sub-17, Sub-20, y él es quien selecciona a los jugadores, y esta ha sido la persona que responsable de que mi hijo no esté anteriormente”, dijo el 'Chorri' Palacios en Radio Capital.

Ante esta grave acusación, el integrante del ente máximo del fútbol peruano salió a defenderse y tildó de mentiroso al exvolante de Sporting Cristal por brindar una información errónea a los medios de comunicación.

“Creo que el señor Roberto Palacios está mal de la cabeza, porque no tiene que estar mintiendo. […] Mi función es la búsqueda, detección y seguimiento de los jugadores para, luego, entregarle al entrenador la nómina de 40 o 50 posibles candidatos, pero es el técnico quien elige, no yo”, señaló el jefe del departamento de scouting de la FPF en conversación con el diario Depor.

Bolaños resaltó que Juan José Oré fue el encargado de escoger a los jugadores que representaron a la selección peruana en el Sudamericanos Sub 13 de Bolivia y Sub 15 de Paraguay. “Yo no le voy a poner una pistola en la cabeza al profe Oré para que elija al hijo de Roberto Palacios. Es él quien certifica a cada jugador que yo presento y corrobora si va a no con su modelo de juego”, concluyó.

Recordemos que Brandon Palacios fue tomado en cuenta por Nolberto Solano en la lista de futbolistas de la selección peruana que nos representarán en los Juegos Panamericanos 2019, el cual se realizará del 26 de julio al 11 de agosto.