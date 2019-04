Real Madrid: Karim Benzema sufrió dura lesión que preocupa a Zinedine Zidane

Karim Benzema está culminando una gran temporada en el Real Madrid tras la salida de Cristiano Ronaldo. El delantero francés, autor de los últimos ocho tantos del conjunto merengue, está a dos de igualar su mejor registro de goles, sin embargo, no llegaría a alcanzarlo.

El Real Madrid compartió este sábado el parte médico de la lesión de Benzema que lo sacó del partido contra Getafe en la última fecha de la Liga Santander. "Tras las pruebas realizadas hoy a Karim Benzema por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo", se lee en el comunicado en la cuenta oficial del club en Twitter.

La institución blanca no desvela la gravedad de la lesión muscular de Benzema y tampoco marca un tiempo de baja con la duda de que ya no pueda volver a jugar en lo que resta de temporada. Lo que si es confirmado es que no podrá alinear ante Rayo Vallecano por la fecha 35 de la Liga.

Karim Benzema no completó junto al resto de sus compañeros el último entrenamiento del Real Madrid en la ciudad deportiva de Valdebebas y se suma a las ausencias de los lesionados Sergio Ramos y Álvaro Odriozola.

"No sé si es el mejor nueve del mundo porque hay muchos buenos pero lo que está haciendo Karim en el Real Madrid y a dos goles de su mejor registro, significa todo. Para mí es el mejor pero cada uno puede opinar. Lo que sí es seguro es el mejor delantero del momento con ocho goles seguidos", había elogiado anteriormente Zidane al ‘9’ francés.

Dato: Karim Benzema disputa su décima temporada con el Real Madrid.