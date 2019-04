Cambio de timón en la ‘U’

En el juzgado también se viene jugando un partido importante para Universitario y la resolución del martes pasado ha hecho que algunos hinchas lo festejen como si fuera un gol. El 24º Juzgado Contencioso Administrativo decidió otorgarle una medida cautelar a la Sunat, tercero coadyuvante de la parte demandante (la ‘U’) donde se decidió suspender los efectos de dos resoluciones de Indecopi (7648-2012/CCO y la 841-2013/SDC) respecto al reconocimiento de los créditos concursales de Gremco Corp S.A.C. que los facultaba a participar de la Junta de Acreedores con voz y voto. En los próximos días puede haber nuevos aires en el club merengue.

Con esto, Sunat será el principal acreedor y el nuevo presidente de la junta, que convocará a una nueva sesión dentro de los próximos 10 días. Ayer por la tarde, Indecopi emitió un comunicado donde señala que “acatará la medida cautelar del 24º Juzgado en los términos que corresponde de acuerdo a ley”. La Comisión de Procesos Concursales verá el caso y dará los alcances de la resolución.

Según algunos especialistas en proceso concursal, la medida cautelar obliga a que Gremco presente nuevamente su solicitud de reconocimiento de créditos, proceso que podría demorar varios meses en resolverse. Mientras tanto, no podría participar de las juntas. Además, apelarán esta medida cautelar.

El ente recaudador cambiaría de administración, liderada por ahora por Carlos Moreno, aunque todavía no hay candidatos claros para dicha posición. Además, se pediría una auditoría interna para ver la situación económica del club. Otra decisión que tomarían sería modificar el plan de reestructuración.

Por otro lado, en el informe económico del primer trimestre, presentado por Moreno en Indecopi, solo se detallan en gastos asesorías legales del estudio Chehade & Abogados SCRL por 62 mil 540 dólares y los pagos al administrador. Sin embargo, no hay información sobre el pago al plantel, tampoco a los administrativos ni los gastos operativos. Por otro lado, en los ingresos no coinciden la suma de lo detallado con el total.

Junta con novedades

Hace un par de meses, Indecopi señalaba que la deuda total de Universitario era de casi 381 millones de soles, donde Gremco tenía el 50,6% y Sunat el 40,73%. Con la medida cautelar, los porcentajes han cambiado y el pasivo disminuiría casi en la mitad (190,5 millones, sin contar los intereses de 7% anual aprobados en el plan).

La posición de Gremco

Según Gremco Corp, la medida cautelar no tendrá mayor efecto ya que señalaron a través de un comunicado que “la emisión de la Resolución Nº 4406-2016 / CCO-INDECOPI que precisa que el crédito total de Gremco Corp es de aproximadamente US$ 58 millones, se deriva de un mandato del Tribunal del Indecopi y este no fue materia de ningún cuestionamiento a nivel del Poder Judicial”.

El actual administrador, Carlos Moreno, ratificó dicha posición. “Al no estar suspendidos los efectos de esta última resolución, Gremco mantendría su posición en la Junta de Acreedores. La participación de Gremco en la mesa de Junta de Acreedores no cambia y no debería ser modificada la estructura de la Junta de Acreedores”, señala.

Los socios ponen el pecho

Por su parte, Raúl Domínguez, representante de un grupo de socios que busca defender al club, señaló que “Gremco trata de distorsionar la realidad. La resolución del 2016, los intereses de 31 millones, se basa en una deuda principal que es 26 millones. Si no existe esa deuda, tampoco la de los intereses. Lo de ellos no es una deuda concursal sino que tenía un laudo arbitral. Eso se seguía pagando, no tenía por qué estar en el proceso concursal. Ahora Sunat va a tener que escoger un nuevo administrador y los socios pediremos poder apoyar en la parte deportiva y una mejor viabilidad en el plan de reestructuración para salir del plan concursal”, señaló. ❖

Documento oficial

El informe económico trimestral presentado por Carlos Moreno a Indecopi no detalla todos los gastos.