U. Católica 4-0 U. de Chile: 'Cruzados' ganaron el Clásico universitario de la Liga de Chile [RESUMEN]

La U. Católica no tuvo piedad con la U. de Chile y le propinó una goleada de 4-0 en el Estadio San Carlos de Apoquindo por la fecha 8 de la Primera División de Chile. Con goles de José Fuenzalida (46’), Edson Puch (61’), Duvier Riascos (68’) y Luciano Aued (86’), los Cruzados se quedaron con el Clásico Universitario y son los nuevos líderes del campeonato, mientras que los azules siguen en el fondo de la tabla.

Tras un primer tiempo con varias ocasiones para ambos equipos, el ‘Chapa’ Fuenzalida dio el golpe en Santiago. El mediocampista de la UC reicbió un balón en el área y remató cruzado dejando sin opción a Jhonny Herrera. Luego, Puch aumentó la ventaja con un soberbio golazo de derecha.

Siete minutos después, Riascos quien había ingresado en el complemento por Sebastián Sáez, definió con categoría frente a Herrera y decretó el tercero. Finalmente, a poco del final, Aued sentenció el encuentro con un golazo de cabeza.

Con este resultado, U. Católica sumó 19 puntos y es el nuevo líder del torneo chileno, sacándole un punto de ventaja a Unión La Calera. Por su parte, la U. de Chile se quedó con cinco unidades en la zona de descenso.

Universidad Católica (2° con 16 puntos) viene de sumar un duro golpe en la Copa Libertadores tras perder 3-2 frente a Libertad por el Grupo H y complicó su pase a los octavos de final a falta de dos jornadas para finalizar la fase de grupos.

El conjunto dirigido por Gustavo Quinteros, vigente campeón de la Liga de Chile, lleva un registro de cinco victorias, un empate y mismo número de derrotas, buscará un triunfo en casa para desplazar al líder Unión Española que cayó 3-2 en su visita a Deportes Iquique y dejó servida la primera plaza.

Mientras que la Universidad de Chile (15° con 5 puntos) pasa por su peor momento futbolístico en los último años en la Liga de Chile 2019, puesto que viene de sumar un empate 1-1 de local contra Unión La Calera y se ubica en puestos de descenso.

La irregular temporada viene desde la eliminación en la segunda fase previa de la Copa Libertadores. Desde ese momento, ‘el Romántico Viajero’ no ha podido levantarse y tras la renuncia de Frank Kudelka, siguen en capa caída con el uruguayo Alfredo Arias. Un triunfo, dos empates y cuatro derrotas, es el saldo de la U que buscará levantarse en Apoquindo.

Universidad Católica vs Universidad de Chile: ¿a qué hora inicia el partido por la Liga de Chile 2019?

El emocionante encuentro entre Universidad Católica vs Universidad de Chile está programado para las 11:00 a.m. de acuerdo con el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. Mientras que en México podrán disfrutarlo desde las 10:00 a.m. Por su lado, en Chile, Argentina y Uruguay será a la 1:00 p.m.

Universidad Católica vs Universidad de Chile EN VIVO: Horarios

México: 10:00 horas

Ecuador: 11:00 horas

Perú: 11:00 horas

Colombia: 11:00 horas

Bolivia: 12:00 horas

Chile: 13:00 horas

Argentina: 13:00 horas

Uruguay: 13:00 horas

Paraguay: 13:00 horas

España: 19:00 horas

Universidad Católica vs Universidad de Chile EN VIVO: Posibles alineaciones

Universidad Católica: Dituro; Magnasco, Lanaro, Kescevic, Cornejo; Fuentes, Aued; Fuenzalida, Puch, Pinares y Sáez.

Universidad de Chile: Herrera; Barrios, Vittor, Carrasco; Rodríguez, Oroz, Caroca, Martínez, M. Campos; M. Campos L. y Guerra.

