El indignante cántico de la hinchada de Betis contra el DT. de Sevilla [VIDEO]

El tradicional clásico de Andalucía entre el Betis y el Sevilla del fútbol español se preparaba para escribir una página especial en su historia. Por primera vez, tanto los equipos masculino como femenino chocaban en el mismo día, sin embargo algunos hinchas 'ultra' del Betis se encargaron de manchar esta fecha especial.

Durante el encuentro del torneo femenino jugado en el estadio Benito Villamarín, los hinchas 'verdiblancos' comenzaron a realizar terribles cánticos que hacían alusión a la lamentable enfermedad que padece el director técnico del Sevilla, Joaquín Caparrós.

"¡Esta noche se muere Caparrós, se muere Caparrós, se muere Caparrós!", entonaron los hinchas 'béticos'. El video de este reprobable hecho fue compartido en Youtube.

Joaquín Caparrós, director técnico del Sevilla, reveló hace algunos días que padece leucemia. "Saben que me hierve la sangre roja, pero la blanca se ha picado y me ha querido equilibrar. Tengo una leucemia crónica, que no me impide ejercer mi profesión. Estoy haciendo mi vida normal y tengo que dar las gracias a todos los jugadores", fueron las palabras del estratega español al hacer público su padecimiento.

Las burlas hacia el entrenador 'blanquirrojo' han causado indignación entre los usuarios de Youtube que hicieron conocer su desaprobación con cientos de comentarios. Finalmente, el clásico masculino de Andalucía terminó con triunfo del Sevilla por 3-2.