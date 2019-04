Champions League: Barcelona visita a Manchester United mientras que Ajax recibe a Juventus

Cuando lo ven frente suyo, varios tiemblan. Sin saber para dónde irá, o sabiéndolo igual sin poder detenerlo, Lionel Messi aparece como un jugador impredecible que deslumbra con su talento. Con ocho goles en la actual Champions League, la ‘Pulga’ tiene la espina clavada de no poder levantar la ‘Orejona’ desde hace cuatro años, en los cuales ha tenido que ver cómo el Real Madrid celebraba en tres de ellas.

Ahora por el duelo de ida por cuartos de final enfrenta (2 p.m.) al Manchester United en el Old Trafford que ha renacido desde que Ole Gunnar Solskjaer tomó el mando. Incluso superaron una serie complicada ante el PSG. Sin chances en la Premier League, todas las fichas las tienen puestas en este torneo.

El DT, sobre Messi, fue claro. “Es un jugador fantástico, uno de los mejores de la historia, una de las mejores individualidades que he visto. Pese a todo, no es imposible de parar. Esto no es un Messi contra el Manchester United, sino un partido entre el Manchester United y el Barcelona”. Pero en el ataque catalán lo acompaña también Luis Suárez o el desequilibrante Malcom.

Mientras Paul Pogba lidera a los ‘Diablos Rojos’, el Barcelona aparece con el cartel de favorito que lo hace el tener a Messi. En el ‘Teatro de los Sueños’ hoy puede haber una obra especial.

Cristiano Ronaldo visita Ámsterdam

Ausente las últimas dos semanas por una lesión muscular, Cristiano Ronaldo ha regresado en el momento esperado. Listo para el duelo de hoy (2 pm.) de Juventus ante el sorprendente Ajax de Ámsterdam que dejó en el camino al vigente campeón Real Madrid, CR7 derrumba los rumores sobre su edad o estado físico. “Cristiano se entrenó bien, está disponible. Será titular”, ha señalado el técnico Massimiliano Allegri para destacar el rol del portugués.

Con cinco Champions en su historial (4 con el Madrid y 1 con el Manchester United), ahora busca un nuevo título en el máximo torneo europeo con los italianos, que han visto esquivo ese objetivo desde 1996. La llegada de Cristiano fue un efecto mediático y económico. La venta de camisetas se disparó, el estadio siempre está lleno. Y los goles también llegaron, como ese triplete vital para que la ‘Vecchia Signora’ remonte la serie ante el Atlético.

Protagonista cuando debe serlo, CR7 ahora tiene la tarea de darle la ventaja a su equipo en el Johan Cruyff Arena, ante un equipo que ha llamado la atención por su estilo de juego, sostenido en el nivel de De Ligt y Frenkie De Jong –ya fichado para el Barza para la próxima temporada–. En Turín todos creen en Cristiano.