Wrestlemania 35: Roman Reigns triunfa ante Drew McIntyre con una tremenda lanza [VIDEO]

Roman Reigns y Drew McIntyre protagonizaron una de las luchas más encarnizadas de Wrestlemania 35, el escocés quería utilizar a Reigns para hacerse un nombre en la WWE y cruzó la línea al hablar su esposa e hijos, esto fue una constante durante todo el combate.

Mientras infringía castigo, McIntyre le recordaba a Reigns que él separó a 'The Shield', insultaba a sus amigos y hasta le hizo recordar el duro momento que vivió cuando le diagnosticaron el regreso de su leucemia. La gota que rebalsó el vaso fue una bofetada que 'The Chosen One' le colocó en plena cara al Big Dog'.

Reigns no soportó más y comenzó a barrer el suelo con McIntyre sacando toda la jerarquía que le dio varios títulos mundiales y 4 eventos estelares de Wrestlemania seguidos. Una tremenda lanza fue suficiente para que Roman Reigns se lleve la cuenta de 3.

Roman Reigns se cobra venganza por las victorias que el 'psicópata escocés' obtuvo sobre todos los exmiembros de The Shield en las últimas ediciones de Raw.