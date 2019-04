¡Última sorpresa! WWE confirma una nueva lucha titular para Wrestlemania 35

Oficialmente, todos los títulos de WWE estarán en juego en Wrestlemania 35. Este jueves, se anunció vía Twitter que The Revival (Scott Dawson y Dash Wilder) defenderán los campeonatos en pareja de la marca RAW ante Zack Ryder y Curt Hawkins.

Momentos después de retener sus campeonatos ante Aleister Black y Ricochet en el último programa de RAW previo a Wrestlemania 35, The Revival recibió la invitación de Zack Ryder y Curt Hawkins por una oportunidad titular. Los campeones respondieron diciendo que considerarían la oferta.

Tres días después, Dawson y Wilder respondieron al reto aceptando la lucha en 'La Vitrina de los Inmorales'. "Ryder y Hawkins, deben disculparnos, pensábamos que estaban bromeando, que todo se trataba de un chiste por el 'día de los inocentes', no creíamos que hubiera manera de que ustedes quisieran que los hagamos pasar vergüenza en su propia ciudad", aseguraron antes de aceptar la lucha por 'razones monetarias'.

Zack Ryder y Curt Hawkins son excampeones en pareja de WWE, sin embargo no han ostentado estos títulos desde hace 11 años. Después de separarse, ambos tuvieron carreras diferentes pero algo en común los volvió a juntar: una terrible racha de derrotas. Solamente Hawkins, lleva 269 derrotas seguidas.

¿Podrá Ryder y Hawkins superar los obstáculos y obtener una histórica victoria en Wrestlemania o 'The Revival' hará 'crecer su billetera' para alargar su reinado como monarcas por equipos?

.@TheCurtHawkins & @ZackRyder want the match, The Revival are happy to accept! It’s on, the #Raw Tag Team Championships will be decided #WrestleMania ! @DashWilderWWE @ScottDawsonWWE pic.twitter.com/BNjYL9rLHG