Administrador de la 'U': "Qué coincidencia que haya cambios previo al clásico" [VIDEO]

El partido entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo programado para este sábado 6 por la fecha 8 de la Liga 1, quedó suspendido a pedido expreso de la Policía Nacional del Perú (PNP), ya que no se contaría con la cantidad necesaria de efectivos para el resguardo correspondiente.

Pese a los intentos de la institución 'crema' por jugar el partido, la decisión quedó zanjada. El administrador de Universitario de Deportes, Carlos Moreno, declaró en el programa Capital Deportes al respecto, dejando en claro su molestia.

"Una lástima porque afecta la planificación que ya tiene el club y seguimos dependiendo de terceros para que haya fútbol en el país, creo que es el único país en el que la autoridad policial termina definiendo cuándo y dónde se juegan los partidos", aseguró Moreno.

Ante una pregunta que incidía en la reiteración de este tipo de situaciones de la PNP para con Universitario de Deportes, Moreno se mostró muy suspicaz e incluso se animó a mandar una frase "entre comillas".

"Lamentablemente estamos siendo víctimas de estas "coincidencias" que no se pueden dar. Otra vez a puertas de un clásico (vs Alianza Lima) vuelven a producirse cambios y lo que queremos es que el fútbol sea totalmente claro y transparente, tener todo organizado desde el inicio del torneo y que no hayan cambios de última hora como sucedió en este partido contra Sport Huancayo", aseguró.

Moreno finalizó lamentando que por esta postergación, su club no podrá contar con Alberto Quintero en el clásico ante Alianza Lima. El administrador rechazó que el encuentro se juegue a puertas cerradas y sostuvo que la Policía no les comunicó la razón por la que no podrán estar presentes en el cotejo ante Sport Huancayo y .