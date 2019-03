Gran baja en la NBA: LeBron James no jugará el resto de la temporada

No va más. La superestrella de Los Ángeles Lakers, LeBron James, no volverá a jugar lo que resta para ellos de esta temporada. Así lo anunció este sábado su club, eliminado ya de la carrera hacia los play off de la NBA.

“Después de consultar los médicos del equipo y su cuadro médico, hemos tomado la decisión de no alinear a LeBron en los partidos que quedan en nuestro calendario”, indicaron los Lakers en un comunicado publicado en sus redes sociales.

“Esto le permitirá curarse completamente. Es la mejor decisión para nuestros futuros éxitos, tan bien para LeBron como para los Lakers”, añade la nota oficial del club. James, de 34 años, se lesionó en los isquiotibiales el pasado 25 de diciembre durante el partido contra Golden State Warriors.

Undécimos en la tabla con 34 victorias y 42 derrotas, a los Lakers todavía les queda por jugar seis partidos de liga regular, sin nada que jugarse. Hace dos semanas que la franquicia californiana quedó sin opciones de jugar los play offs en un hecho histórico.

“King James” llegó a los Lakers a inicios de temporada procedente de Cleveland para conseguir el título con los californianos, pero todo terminó en fracaso rotundo.

LeBron James jugó las ocho últimas finales de la NBA con Miami y Cleveland; sin embargo, para este año el triple campeón seguirá por televisión la lucha por el anillo por primera vez desde 2005.

“After consulting with our team doctors and medical staff, we have decided to hold LeBron out of games for the remainder of the season.



"This decision will allow his groin to fully heal, and is best for the future success of both LeBron and the Lakers."https://t.co/6Z5DsXMFKt