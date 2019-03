Oscar Ruggeri arremete contra Messi por el mal momento de Argentina [VIDEO]

La victoria de Argentina sobre Marruecos no ha calmado los ánimos en ese país. Los cuestionamientos continúan y esta vez quien alzó su voz de protesta fue Óscar Ruggeri, campeón del mundo en el 86 con la 'Albiceleste', que le dedicó un fuerte mensaje para Lionel Messi.

El '10' del Barcelona solo jugó un amistoso con Argentina y fue en la derrota por 3-1 ante Venezuela, luego se fue de la concentración. Para el exfutbolista es inconcebible que el capitán del equipo no estuviera con sus compañeros y se desentienden de todo.

"En todos los partidos el capitán debe estar siempre. Lionel Messi tiene que dejar de sufrir. Primero tiene que venir a todos los partidos. ¿Cómo deja de sufrir? Solo tiene que decirle a los directivos cómo van a trabajar. Si no le gusta que no venga. Pero no que regrese un día y el otro no", manifestó Ruggeri.

Ruggeri también arremetió contra la Asociación de Fútbol Argentino por la pésima organización que ha realizado en los últimos meses. El exfubolista también aseguró que el director de selecciones, Luis Cesar Menotti, ni siquiera va al predio de la AFA.

El popular 'Cabezón' ya había dado a conocer sus cuestionamientos contra el delantero del Barcelona luego de que se conociera que prefirió ir al bautismo del hijo de Cesc Fábregas en lugar de seguir con sus compañeros de selección.

"Yo que Messi me quedaba con el equipo, aunque se case alguien o mi hija cumpla 15 años. Es el mejor de todos pero siempre tiene que estar el capitán", manifestó.