España vs Noruega EN VIVO vía DirecTV Sports: Hora para ver las Eliminatorias a la Eurocopa 2020

VER España vs Noruega EN VIVO EN DIRECTO | ONLINE GRATIS Vía DirecTV HOY sábado 23 de marzo. La Selección Española enfrenta a la Selección de Noruega por la primera fecha del grupo F de las Eliminatorias Eurocopa 2020 en el estadio de Mestalla, en Valencia. Si quieres ver fútbol en vivo, puedes conectarte a la transmisión que realizará la web de LaRepública.pe, donde encontrarás todas las incidencias de este y otros partidos.

Una Selección de España con grandes novedades empieza a buscar su pase para la Eurocopa de 2020 cuando enfrente a Noruega en su primer partido clasificatorio, luego del tropiezo que tuvieron en la Liga de Naciones.

España comparte grupo con Malta, Islas Feroe, Suecia y Rumanía, motivo por el que todo apunta a que la 'roja' tiene casi asegurada su clasificación a la Eurocopa 2020.

Luis Enrique Martín, DT de España, ha realizado una gran revolución en la 'roja', fiel a su planteamiento de traer a los que mejor están en cada momento.

"Me encantaría tener ya 23 jugadores y un once fijos, pero ese va a ser un proceso largo, esta evolución no se va a hacer en una semana", señaló el profesor de la Selección de España el pasado viernes.

"Ahora empiezan los partidos oficiales, ya no hay pruebas, ya no hay ningún test para comprobar cosas sino que hay que conseguir resultados y llevar a España a la siguiente fase de clasificación, pero seguiré probando jugadores", agregó el DT de España.

Desde que asumió como entrenador de la 'roja' tras Rusia 2018, Luis Enrique no ha repetido ni una sola alineación y ha mantenido pocos nombres en el titularato como Sergio Ramos y Sergio Busquets.

Luis Enrique colocaría frente a Noruega al delantero Jaime Mata, lo cual significaría una gran sorpresa en la Selección de España. El atacante del Getafe podría acompañar a Rodrigo Moreno y Arco Asensio.

España vs Noruega EN VIVO ONLINE: Alineaciones

España: De Gea; Sergi Roberto, Iñigo Martínez, Sergio Ramos, Jordi Alba; Parejo, Busquets, Canales; Rodrigo, Morata (o Mata), Asensio. Entrenador: Luis Enrique Martínez.



Noruega: Jarstein; Elabdellaoui, Nordveit, Rosted, Aleesami; Mohamed Elyounoussi, Selnaes, Henriksen, Odegaard; Kamara, Tarik Elyounoussi. Entrenador: Lars Lagerback.

España vs Noruega EN VIVO: Horarios en el mundo

- España vs Noruega por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020 en Argentina: 16:45 horas.

- España vs Noruega por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020 en Bolivia: 15:45 horas.

- España vs Noruega por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020 en Brasil: 16:45 horas.

- España vs Noruega por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020 en Colombia: 14:45 horas.

- España vs Noruega por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020 en Chile: 16:45 horas.

- España vs Noruega por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020 en Ecuador: 14:45 horas.

- España vs Noruega por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020 en España: 20:45 horas.

- España vs Noruega por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020 en Estados Unidos: 14:45 horas.

- España vs Noruega por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020 en México: 13:45 horas.

- España vs Noruega por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020 en Paraguay: 16:45 horas.

- España vs Noruega por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020 en Perú: 14:45 horas.

- España vs Noruega por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020 en Uruguay: 16:45 horas.

- España vs Noruega por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020 en Venezuela: 15:45 horas.

España vs Noruega por la Eliminatorias a la Eurocopa 2020: Canales en el mundo

- España vs Noruega por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020 en Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina.

- España vs Noruega por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020 en Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes.

- España vs Noruega por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020 en Costa Rica: Sky HD.

- España vs Noruega por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020 en Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes.

- España vs Noruega por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020 en China: PPTV Sport China, CCTV-5, CCTV 5+ VIP.

- España vs Noruega por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020 en Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador.

- España vs Noruega por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020 en Honduras: Sky HD.

- España vs Noruega por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020 en España: TVE La 1.

- España vs Noruega por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020 en Estados Unidos: Univision Deportes, Univision NOW, UniMás, ESPNEWS, Univision Deportes En Vivo.

- España vs Noruega por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020 en México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere.

- España vs Noruega por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020 en Nicaragua: Sky HD.

- España vs Noruega por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020 en Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes.

- España vs Noruega por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020 en Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay.

- España vs Noruega por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020 en Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes.

¿Dónde ver EN VIVO GRATIS España vs Noruega por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020?

Si deseas seguir EN VIVO GRATIS el España vs Noruega desde cualquier parte del mundo, puedes conectarte a la web de LaRepública.pe. Desde ahí te informaremos el minuto a minutos, los goles y jugadas polémicas de este y otros partidos de fútbol.

Asimismo, la previa del España vs Noruega puedes seguirla EN VIVO EN DIRECTO GRATIS desde las redes sociales de cada una de estas selecciones. Ahí publicarán fotos y videos sobre los calentamientos, alineaciones y otros datos importantes.

¿Cómo ver GRATIS EN VIVO España vs Noruega desde móvil, celular y tablet?

En caso quieras VER EN VIVO GRATIS el España vs Noruega desde tu celular, móvil o tablet, puedes descargarte la aplicación de DirecTV. Luego debes solicitar la suscripción a modo de prueba por algunos días. De esta forma podrá ver el partido por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020 de forma legal y gratuito.

Además, también puedes conectarte a la transmisión que realizará el portal LaRepública.pe, donde te mantendremos informados sobre el minuto a minuto del España vs Noruega.