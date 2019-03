Claudio Vivas firme en Sporting Cristal: "Me quedo porque me debo al club y sus colores"

Claudio Vivas apareció para terminar con la incertidumbre que se vive en Sporting Cristal y aclarar que a pesar de haber tenido la intención de dejar su cargo de entrenador –por la salida de Carlos Benavides- se mantendrá firme en el club rimense.

El estratega argentino, Claudio Vivas, reveló que con la renuncia del expresidente de Sporting Cristal, el paso siguiente era su partida, pues asumió el papel de cabeza de los ‘celestes’ a pedido de Benavides, sin embargo, luego de una larga conversación determinó continuar.

"La realidad es que voy a continuar en el cargo primero por el club y segundo por un pedido especial de Carlos Benavides, tenemos que llevar adelante este proyecto. Siento pena y dolor pero poco a poco vamos a ir superándolo. Nosotros estamos comprometidos con este proceso y él también, eso está a la vista, o que él dio por este club y lo que sigue dando”, manifestó el estratega ‘celeste’. ´

Pero, además de confirmar que se queda a pedido de Carlos Benavides, aseguró que el afecto que le tiene al equipo de La Florida influyó en su decisión. "El tema está cerrado, yo me debo a la hinchada, al proyecto y lo único que aclaré fue lo que había pasado. A partir de ahí las conjeturas que hagan es problema de ustedes. Yo llego a Cristal por un llamado puntual del expresidente del club y estoy acá porque me debo a los colores al club y porque el expresidente me pidió que sigamos adelante", dijo.

Asimismo, confesó cómo supo de la partida del ‘Chino’ Benavides de Cristal. "El martes cuando estaba invitado por Conmebol al congreso de entrenadores tuve la triste noticia de la renuncia de Benavides. Obviamente me enteré por él que había tomado esa decisión, yo le dije que el miércoles iba a entrenar y después de eso me reunía con él", contó.

En cuanto al lado deportivo, el técnico expuso que Christian Ortiz es uno de los elementos que sigue en la lista de dudas para alinear el once de Cristal este fin de semana ante Cantolao, pues una nueva lesión producida en los entrenamientos afectaría su participación.

"'Titi' se recuperó bien, desde el martes está trabajando en forma normal, pero hoy tuvo una nueva contusión porque un jugador le cayó encima. Lo están viendo para ver si puede jugar el fin de semana. Los demás están todos bien con ganas de defender la punta y hacer un buen partido", enfatizó Claudio Vivas.