Las 4 razones por las que Carlos Benavides se fue de Sporting Cristal

Sporting Cristal viene teniendo un año para el olvido en cuanto a las decisiones dirigenciales. Antes de que inicie el 2019, Federico Cúneo decidió abandonar el cargo de presidente del club rimense y la responsabilidad recayó en Carlos Benavides, quien sorpresivamente también dejó el cargo y aquí te contaremos los motivos.

Si bien el 'Chino' Benavides tuvo una brillante gestión como gerente general de Sporting Cristal, en el primer trimestre del 2019 tuvo erráticas decisiones que no gustaron al hincha y que empañó el buen trabajo que había hecho el año pasado, como por ejemplo la contratación del técnico Alexis Mendoza.

La llegada y salida repentina de Alexis Mendonza como técnico de Sporting Cristal

Tanto Carlos Benavides como el resto de dirigentes de Sporting Cristal creyeron que Mario Salas seguiría siendo el DT del equipo, pero se fue a Colo Colo y no hubo un plan B. Según detalla el diario Líbero, el 'Chino' contrató a Alexis Mendoza sin consultarle a Alfonso García Miró y, a partir de allí, su relación se habría quebrado. Finalmente, el 'Cafetero' en prácticamente un mes.

Indemnización de Alexis Mendoza

Cuando Benavides se dio cuenta del gran error que había cometido contratando a Alexis Mendoza y buscó rescindirle su contrato. No obstante, según cuenta Líbero, el exentrenador de la selección de Honduras Sub 23 no quiso irse sin antes recibir una jugosa indemnización para él y para todo su comando técnico. Fuentes en La Florida indicaron que la cervecera AB Inbev consideró un despilfarro de dinero pagarle al colombiano seis meses como compensación para que deje el puesto.

El fichaje de Christian Ortiz a Sporting Cristal

En AB Inbev se limitaban a cuestionar las decisiones deportivas de Carlos Benavides por los aciertos y resultados que tuvo en el 2018. Empero, al convertirse en el mandamás de Sporting Cristal, tomó una decisión que generó mucha sorpresa en la empresa cervecera: hacerle un contrato de tres años a Christian Ortiz, quien había estado en el conjunto 'celeste' hace dos años y no dio la talla.

El vínculo con Ronald Baroni, el representante de Emanuel Herrera

"Este lazo se hizo más estrecho gracias a la racha goleadora del Emanuel Herrera en el 2018. El exdelantero de la 'U' y actual empresario de jugadores, empezó a ser visto por Benavides como un “gurú” y en él confió muchas de sus decisiones futbolísticas, relegando a García Miró. Incluso, cuando el 'Chino' buscó compradores para la futura venta del club, pensó en Ronaldo Baroni, quien acercó a los representantes del Tigres de México con los cuales AB Inbev se reunió sin cerrar ningún acuerdo", se lee en la nota publicada por Líbero.

Este diario deportivo afirma que cuando Carlos Benavides asumió la presidencia de Sporting Cristal, AB Inbev se dio cuenta que el exfutbolista estaba detrás de muchas de las decisiones erráticas que se adoptaron en tienda rimense. “Parecía que Cristal se manejaba en favor de los intereses de Baroni y no de Cristal”.

En el comunicado de Sporting Cristal se leyó la frase “aceptar la renuncia (de Carlos Benavides como presidente) con efecto inmediato”, que de acuerdo a estas razones más suena a un despido intempestivo.