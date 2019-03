Cristian Benavente sobre la selección peruana: “No es mi prioridad ahora mismo”

Sorpresa causó la última convocatoria de Ricardo Gareca a la selección peruana. Cuando todo apuntaba a que Cristian Benavente volvería a ser llamado a la ‘bicolor’, finalmente esto no sucedió. El estratega argentino argumentó que no incluirlo para los partidos ante Paraguay y El Salvador respondía a que no veía un avance en la cerrera del jugador el haber dejado el fútbol belga por el egipcio.

Ricardo Gareca, semanas antes de emitir la lista de convocados para los amistosos de marzo, hizo un viaje para reunirse con algunos elementos que están en el radar de la selección peruana. Uno de ellos fue el ‘Chaval’, esta reunión fue tomada como un paso positivo para que Gareca lo vuelva a tener en cuenta, pero al final no apareció su nombre en la nómina.

Tras esto, Cristian Benavente rompió su silencio y se refirió a la selección peruana y su presente con el Pyramids FC. El jugador español nacionalizado peruano aseguró que por el momento se encuentra enfocado en su nuevo club donde busca adaptarse, y que la ‘blanquirroja’ por el momento no está en sus planes. “No es mi prioridad ahora mismo (la selección). Mi prioridad es estar aquí (Pyramids FC), acomodarme bien y estar feliz”, indicó para El Comercio.

Cristian Benavente sí estuvo presente en los anteriores amistosos de la ‘bicolor’ frente a Ecuador y Costa Rica. Contra el cuadro norteño fue suplente y recién saltó al campo de juego en la segunda etapa; mientras que contra los centroamericanos arrancó como titular y fue cambiado a los 81’. Luego de ese llamado el mediocampista de 24 años dejó el Sporting Charleroi de Bélgica para fichar por el Pyramids FC de Egipto.