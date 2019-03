Christian Cueva rompe su silencio tras polémicas declaraciones de chica reality [VIDEO]

Christian Cueva ya está concentrando junto a la Selección Peruana para los amistosos por la fecha FIFA frente a Paraguay y El Salvador. El popular 'Aladino' regresó al equipo de todos luego de perderse los últimos partidos y ahora quiere demostrar al DT Ricardo Gareca por qué debe quedarse en la 'blanquirroja' pese a que no está atravesando por un buen momento anímico.

"Estoy tratando de separar las cosas porque no es fácil. Este trabajo es así y el de todo ser humano también. Simplemente toca enfocarme en esto y que la calma llegue tanto para mi como para mi familia", señaló Christian Cueva en una conversación con la prensa peruana, la cual ya es viral en YouTube.

Durante la entrevista con los periodistas, Christian Cueva no mostró la sonrisa y picardía que lo caracteriza cuando está con la Selección Peruana. Además, aprovechó las cámaras para pedir disculpas a su familia luego que la venezolana Alexandra Méndez, más conocida como 'La chama', revelara en "El Valor de la Verdad" que el jugador del Santos la invitó a salir pese a que estaba casado. Este capítulo de "EVLDV" se hizo viral en YouTube y obtuvo miles de reproducciones.

"Pasé muchas cosas en tan poco tiempo aquí, buenas, malas. Y una de esas fue lo que acaba de suceder allá en Perú, que tocó a mi familia. En realidad, eso es lo que me tiene así. Duele porque para mí, mi familia, es todo. Quizá no tengo la oportunidad de verlos ahorita, pero bueno, tengo la fe en que Dios va a poner en todo en su sitio, y nada, pedirles disculpas por todo, por el momento bochornoso que les hice pasar", fueron las palabras de Christian Cueva.

'Aladino' también confesó que regresó al fútbol brasileño porque el profesor Ricardo Gareca quería a jugadores con continuidad y más ritmo de juego. Además, se refirió sobre su no convocatoria en una fecha por el torneo brasileño. "En realidad, Sampaoli ya lo aclaró. Por ese lado me siento tranquilo, pero siempre va a ser noticia lo que pase conmigo y eso no me incomoda. El profe supo que tuve un retraso en el vuelo en Trujillo", agregó.

Recordemos que Christian Cueva es un jugador importante para Ricardo Gareca; sin embargo, al no convocarlo para los amistosos contra Costa Rica y Ecuador dejó bien en claro que solo los futbolistas con buen desempeño estarán presentes en la Selección Peruana.