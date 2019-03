Kukín Flores: Su pareja reveló cómo fueron los últimos momentos de vida del exfutbolista [VIDEO]

Este domingo 17 de marzo se cumple un mes del fallecimiento de ‘Kukín’ Flores, el ídolo del Sport Boys. La muerte del exfutbolista peruano dejó varias interrogantes y dudas lo cual motivó a que la Sexta Fiscalía Provincial Penal de Lima investigue el caso. Hoy, Liz Contreras pareja del ‘10’ del Callao, contó detalles de las últimas horas de vida del recordado mediocampista.

Contreras narró los hechos para el programa ‘Reporte Semanal’ y subrayó que no todo lo que dice en el parte policial es cierto. La pareja de Kukin Flores por más de 20 años, se mostró mortificada por las distintas versiones que se expusieron sobre cómo se produjo el deceso del exfutbolista.

“No sé cómo puede haber gente que puede comentar sin haber estado presente”, expresó.

Según el parte policial, Kukín Flores y su pareja habían llegado a su casa en San Miguel después de asistir a una fiesta. Este dato fue negado rotundamente por Liz Contreras. “Nosotros nunca salimos a ninguna fiesta, a ningún lugar, era cumpleaños de un amigo de nosotros, pero no fuimos”, contó.

Respecto a las fotos que circularon en redes sociales donde se veía al exjugador del Sport Boys recostado en el piso sin vida, fueron tomadas por la propia PNP. Sobre las versiones de una supuesta sobredosis del exmiembro de la ‘Misilera’, Contreras negó todo.

“Se publicó unas fotos que estuvieron por las redes sociales. Fueron los mismo policías los que tomaron la foto... Al lado de Carlos había un blíster de unas pastillas que yo estaba tomando y ellos insinuaron otra cosa, como que era droga, y no es eso”, indicó la conviviente de Flores Murillo.

¿Cómo se dio la muerte de Kukín Flores? Esto dijo Liz Contreras. “Le dio un paro cardíaco, yo creo que sí, no me explico, en la sala despierta sin reconocer a nadie... lo auxilié, lo abracé, no quisiera recordar, pero fue muy doloroso la manera de cómo Carlos se fue”, manifestó entre lágrimas.

En otro momento reveló que si bien firmó el parte policial ella no llegó a leer lo que decía en el informe ya que se encontraba en estado de shock. “En ese momento la policía me hacen firmar un parte en el que estaba yo con el shock. Ni lo he leído y lo firmo”, confesó.