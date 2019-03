Sergio Ramos habló sobre la pelea con Marcelo y la discusión con Florentino Pérez

Real Madrid atraviesa una crisis futbolística y en la interna se vive un ambiente tenso. El último triunfo frente al Valladolid no a calmado las aguas dentro del club ‘blanco’ y es que es difícil borrar la eliminación de la Champions League, Copa del Rey y el bajón en la Liga Santander. Esto los han puesto en el ojo de la tormenta luego de la magnífica campaña la temporada anterior. Hoy ha salido a dar la cara el capitán ‘merengue’, Sergio Ramos e hizo un mea culpa respondiendo a las críticas que caían sobre su espalda.

El capitán de la escuadra madrileña habló un poco de todo, la riña con Marcelo, la grabación del documental en el Santiago Bernabéu mientras sus compañeros en el campo sufrían la eliminación a manos del Ajax, la discusión con Florentino Pérez y el trabajo de Santiago Solari.

“El desarrollo de los acontecimientos en las últimas fechas ha sido desastroso y no me escondo, no nos escondemos. Los jugadores somos los máximos responsables y yo, como capitán, el que más”, inició su mensaje a través de su Facebook.

En primer lugar habló de la supuesta tarjeta amarilla que se hizo sacar en el duelo de ida contra el Ajax en Amsterdam y que le prohibió estar en la vuelta en el Santiado Bernabéu que terminó en la eliminación de los 'merengues'. “Fue un error de arriba a abajo y lo asumo al 200%”, apuntó.

Sobre el documental grabado en uno de los palcos de la ‘Casa Blanca’ mientras que sus compañeros eran diezmados en el campo a mano del Ajax. “Hay unos compromisos adquiridos y por mi cabeza nunca pasó ni remotamente que el partido pudiera desarrollarse como sucedió. La grabación fue decreciendo con el avance del encuentro”, resaltó.

El caso con Marcelo. En la interna hubo un cortocircuito donde el capitán madridista tuvo un encontrón con el brasileño y que se ha hablado en los últimos días. Sergio Ramos no negó el impase con su compañero y aseguró que eso sucede en todos los entrenamientos. “Forma parte del trabajo con tensión. Pero es una mera anécdota como tantas otras que suceden en el día a día. Marce es como un hermano”.

En otra ocasión se refirió al desempeño de Santiago Solari como DT del Real Madrid. “Notros tenemos un enorme respeto por el puesto y apoyamos siempre al entrenador del Real Madrid”.