Sporting Cristal vs U. de Concepción: Patricio Rubio selló su doblete con potente zurdazo

Sporting Cristal visita a la U de Concepción por la primera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores 2019. Nuevamente, Patricio Rubio apareció en el conjunto chileno para concretar el segundo gol local gracias una escandalosa definición de zurda que batió la portería de Patricio Álvarez.

Ampliaremos en breve...

🇨🇱 Universidad de Concepcion 2

🇵🇪 Sporting Cristal 0



Second goal of the night for Rubio to put the Chileans in a commanding lead at home. pic.twitter.com/1w7seeO9xg