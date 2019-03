Sporting Cristal vs Universidad de Concepción EN VIVO: hora y canal por Copa Libertadores 2019

Sporting Cristal vs Universidad de Concepción EN VIVO | Ver fútbol EN VIVO | Cristal vs Concepción HOY Gratis por Internet | YouTube | Facebook Live | EN DIRECTO ONLINE por Fox Sports y beIN Sports: se enfrentan en el estadio Ester Roa Rebolledo por la fecha 1 del Grupo C de la Copa Libertadores 2019.

Sporting Cristal, vigente campeón del fútbol peruano, vuelve al torneo de clubes más importante de Sudamérica en uno de sus mejores momentos. Y es que los dirigidos por Claudio Vivas llegan al partido contra la Universidad de Concepción con tres victorias seguidas y sin encajar ni un gol en contra.

"Quiero competir de igual a igual, pero hay que saber ubicarse en el escenario. Tenemos que tratar de aprovechar nuestros tres partidos de local y sacar ventaja en todo lo que podamos como en nuestro primer partido en Chile", precisó el técnico de cuadro 'celeste' en la previa del partido por Copa Libertadores 2019.

Por su parte, el conjunto chileno —que el año pasado fue subcampeón en Chile— solo ha sumado un punto de nueve posibles en la presente temporada del torneo local y no ha anotado ningún gol.

"Me sigue quedando la sensación de que es [un grupo] muy difícil, pero que tenemos la opción de pelearla, vamos a pelear esa opción de clasificar [a octavos de final]", dijo el entrenador de la U. de Concepción, Francisco Bozán, en Fox Sports Radio Chile.

¿A qué hora juegan HOY Sporting Cristal vs Universidad de Concepción por Copa Libertadores 2019?

El Sporting Cristal vs Universidad de Concepción, que por primera vez en la historia se realizará por Copa Libertadores, está programado para las 5:15 p. m. (hora peruana) y 7:15 p. m. (hora chilena); además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

¿Qué canal transmitirá el Sporting Cristal vs Universidad de Concepción por Copa Libertadores 2019?

Para poder seguir las incidencias de este encuentro, que tendrá como principal atractivo el enfrentamiento del jugador peruano Josepmir Ballón contra Sporting Cristal (equipo donde salió campeón en 2016 y 2018), podrás recurrir a la señal pague por ver de Fox Sports.

Sporting Cristal vs Universidad de Concepción EN VIVO: juegan hoy por el Grupo C de la Copa Libertadores 2019. Foto: @ClubSCristal

¿Dónde ver EN VIVO Gratis el Sporting Cristal vs Universidad de Concepción por Copa Libertadores 2019?

Si quieres disfrutar de este duelo, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores de Sudamérica. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO ONLINE solo tienes que entrar a LaRepublica.pe.

Historial de los últimos cinco partidos de Sporting Cristal jugando Copa Libertadores en Chile

- Sporting Cristal 1-0 Universidad Católica (2003)

- Sporting Cristal 1-1 Universidad Católica (1999)

- Sporting Cristal 1-1 Colo Colo (1999)

- Sporting Cristal 0-2 Colo Colo (1990)

- Sporting Cristal 0-2 Universidad Católica (1990)

Alineaciones probables del Sporting Cristal vs Universidad de Concepción EN VIVO HOY por Copa Libertadores 2019

Universidad de Concepción: Cristian Muñoz; Guillermo Pacheco, Hans Martínez, Gustavo Mencia, Fernando Cordero; Josepmir Ballón, Alejandro Camargo, Hugo Droguett, José Huentelaf; Patricio Rubio y Guido Vadalá.

Sporting Cristal: Patricio Álvarez; Edinson Chávez, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Jair Céspedes; Fernando Pacheco, Jorge Cazulo, Horacio Calcaterra, Patricio Arce; Cristian Palacios y Emanuel Herrera.

