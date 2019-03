El titular de Sporting Cristal que tuvo que ver con la salida de Alexander Succar

Finalmente se oficializó el vínculo entre Alexander Succar y Huachipato de Chile por una temporada, y en el día de su presentación al plantel del sur, el delantero reveló lo que le llevó a tomar la decisión de dejar Sporting Cristal para probar suerte en otro plantel.

El delantero nacional confesó que la conversación con uno de los jugadores del once titular de Claudio Vivas determinó en el destino de su carrera, provocando que opte por el club de Chile para ganar rodaje, como siempre fue su intención.

Omar Merlo, defensa celeste y excapitán del cuadro 'acerero' por seis temporadas respaldó la oferta que Huachipato le hizo a Succar, y la larga charla que tuvieron contribuyó en el sí final del exSan Martín.

“Justo estuve con él hace dos días y me dio las mejores referencias del club y de su gente. Omi fue clave para tomar la decisión, porque al pensar en este paso él me entregó una buena opinión y me vine para Huachipato”, enfatizó Alexander Succar.

Asimismo, el 'León' peruano contó que se incorpora al Club Deportivo Huachipato con la ilusión de ganar fortaleza individual y colectiva para el equipo, además aseguró que podrá acomodarse en la posición que le designen.

“Vengo con las expectativas de ganar y de hacerme puesto en este club. Que la gente me vaya conociendo por mi fútbol y con eso ascender en mi carrera profesional. Como delantero me acomodo a cualquier parte del ataque”, declaró Succar.